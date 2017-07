Cs critica que Podemos "apoye el referéndum ilegal" catalán: "Tememos que si pudieran también lo harían en Andalucía"

Etiquetas

El portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha criticado este miércoles que Podemos Andalucía "se ha manifestado con absoluta nitidez" respecto al referéndum "ilegal" que plantea el Gobierno de la Generalitat de Cataluña para el próximo 1 de octubre, y ha agregado que "mucho me temo que si pudieran hacerlo en Andalucía también lo harían, rompiendo la legalidad y pisoteando la Constitución".

Así se ha pronunciado Romero en rueda de prensa en el Parlamento y a preguntas de los periodistas sobre el planteamiento que la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha puesto sobre la mesa sobre el "federalismo asimétrico", de cara a la reunión que las permanentes de las ejecutivas de PSOE y PSC van a mantener el viernes en Barcelona para aprobar una serie de propuestas que podrían ayudar a desbloquear la situación política que vive Cataluña.

Romero ha rechazado "valorar los planteamientos que tengan otros partidos", si bien ha animado al PSOE a decir "claro" a los ciudadanos cuál es su modelo de país, porque "cuando vamos a las urnas la gente quiere saber qué plantea cada uno".

En esa línea, ha subrayado que Cs plantea "un modelo de unión" para España, "no de ruptura", y ha criticado que Podemos Andalucía, donde "son anticapitalistas", "ha dicho que apoya ese referéndum ilegal en Cataluña". "Y mucho me temo que, si pudieran hacerlo en Andalucía, también lo harían, rompiendo la legalidad y pisoteando la Constitución", ha apostillado Romero.

En esa línea, el representante de Cs ha invitado a Podemos "a que diga a los andaluces qué modelo quiere, qué sistema implantaría, para que todos lo tuviéramos claro", y tras lamentar que a los representantes de Cs "nos dicen neoliberales como un insulto" desde las filas moradas, en Podemos, "si son neocomunistas, que nos lo digan".

REFORMA DEL REGLAMENTO

Por otro lado, Romero también ha aludido a Podemos al ser cuestionado por la reforma del Reglamento del Parlamento que plantea el grupo morado para que los diputados andaluces tengan que justificar sus dietas.

Romero ha aseverado que él es secretario general de su grupo parlamentario y acude "de lunes a viernes al Parlamento a trabajar, con mi coche, porque no tengo coche oficial", a excepción de "algún viernes que estoy en mi provincia, la de Cádiz, porque tengo que conocer la realidad de mi provincia sobre el terreno".

"Vengo a trabajar horas y horas, y no tengo vacaciones en agosto", según ha añadido el dirigente de Cs, que ha puntualizado que aunque en agosto no haya actividad parlamentaria "seguimos trabajando y conectados", por lo que la retribución que se recibe por ese mes no lo considera "una dieta o un regalo".

Además, ha apuntado que a la coordinadora general y portavoz parlamentaria de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, "excepto una hora en la que le pregunta a la presidenta" en el Pleno "no vuelvo a verla en toda la semana en el Parlamento". "No sé dónde estará, porque yo sí estoy", ha apostillado Romero.

En todo caso, ha explicado que en Cs sí plantean que "ese complemento" que reciben los diputados, "para poder seguir ejerciendo nuestro trabajo, que no es una dieta, cotice a la Seguridad Social y esté sometido al IRPF". "Eso sí lo planteamos y nos parece justo", ha matizado Romero, que ha concluido insistiendo en que en Cs "no tenemos dietas ni estamos cerrados por vacaciones en agosto".