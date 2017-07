Cuixart (Òmnium) pide estar "al cien por cien" con el 1-O o dejar paso

Etiquetas

Lamenta la "ambigüedad" de los comuns pero no ve a Colau como una adversaria

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha pedido que todos los responsables políticos del referéndum estén "al cien por cien" con esta votación y que, si no es así, lo asuman y dejen paso a otros.

"Esto no va de consellers más valientes o no. Aquél que por cuestiones personales no esté en disposición de aportar el cien por cien, hará muy bien en decir que no lo puede asumir", ha explicado en una entrevista del diario 'Ara' recogido por Europa Press.

Cuixart se pronuncia así en un momento en el que se habla del nivel de compromiso de los consellers con el referéndum, ya que su participación en la organización del 1-O podría tener repercusiones sobre su patrimonio personal.

El presidente de Òmnium ha avalado el cese del conseller Jordi Baiget --que dudó de la celebración del referéndum-- ya que considera que el presidente catalán, Carles Puigdemont, tiene todo el derecho de escoger a los miembros de su Ejecutivo.

También ha apostado por la "colectivización" de las decisiones que tome el Govern sobre el 1-O, ya que así se garantizará que todos los miembros del Ejecutivo tienen el mismo grado de responsabilidad en las decisión sobre la consulta.

LOS 'COMUNS'

Sobre la decisión del espacio de los 'comuns' que lidera la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, de entender el 1-O como un acto de movilización ciudadana y no como un referéndum vinculante, Cuixart se ha mostrado convencido de que al final no pondrán impedimentos y facilitarán la votación.

Aunque ha lamentado la "ambigüedad" que con la que los 'comuns' valoran el 1-O, ha dicho que no ve a Ada Colau como una adversaria política y que confía en contar con ella para defender el 'derecho a decidir' de los catalanes.

HAY "CANSANCIO"

Cuixart también admite que hay "cansancio" entre los ciudadanos por la situación en la que se encuentra la hoja de ruta independentista debido a los impedimentos que pone el Estado a la celebración el 1-O, pero no duda de que los catalanes seguirán apoyando al Govern y a las entidades soberanistas.

Está convencido de que el referéndum se celebrará el 1 de octubre porque, según él, el Govern no puede esperar a que haya un cambio de Gobierno central, y por ello ha retado al Ejecutivo actual que lidera el PP a "empezar a explicar ya cómo piensa frenar que la gente vaya a votar".