Cuixart (Òmnium): "Estamos convencidos de que el Estado no atacará a sus súbditos"

Etiquetas

Ve "sinónimo" que el referéndum pregunte por una República catalana o un Estado independiente

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha manifestado su convencimiento de que el Estado "no atacará a sus súbditos" en Catalunya para impedir la celebración del referéndum, y en consecuencia no pondrá en riesgo la cohesión social.

En una entrevista de Europa Press, ha considerado que si no se celebrara el referéndum sería solo porque la situación en Catalunya es dramática, algo que no cree que quieran desde el Estado: "Hasta que no se demuestre lo contrario, somos ciudadanos del Reino de España y súbditos del jefe del Estado. Y en la Europa del siglo XXI, de los valores democráticos, estamos convencidos de que el Estado no atacará a sus súbditos".

Pese a todo, ha admitido que cree que el Estado recurrirá a muchas vías para intentar que los catalanes no puedan votar, y que ya no le sorprende "nada" porque nunca hubiera dicho que inhabilitarían al expresidente de la Generalitat Artur Mas por el 9N y que el Tribunal Constitucional tumbara leyes catalanas de carácter social, entre otras cuestiones.

Al preguntársele si cree que están dispuestos a clausurar las escuelas donde se pongan las urnas, ha insistido que confía en que el Govern garantice la celebración de un referéndum con normalidad, "y si no es así será porque el Estado habrá perdido los papeles".

"Se necesitan mucha policía y muchos agentes y cuerpos de seguridad del Estado para poder impedir una celebración del referéndum en Catalunya", ha recalcado Cuixart, tras destacar la importancia de que los catalanes se movilicen en la calle cuando sea necesario, nunca de forma violenta, para hacer posible que se vote y en defensa de las instituciones catalanas.

Además, dado el peso económico de Catalunya, ha considerado que los acreedores del Estado serán "los primeros interesados en que en España y la futura República catalana no haya ninguna situación de inestabilidad".

También no ha dudado de que la comunidad internacional reaccionará y querrá garantizar que, en caso de que haya alguna inestabilidad, se acabe rápidamente.

"No entendemos de imposibles", ha subrayado Cuixart, tras recordar que también se decía que no sería posible recuperar la Generalitat, tener medios de comunicación públicos en catalán y el modelo actual de escuela catalana.

PREGUNTA

Sobre si el Pacte Nacional pel Referèndum puede ser la plataforma de la que salga la pregunta del referéndum, ha apuntado que cualquier propuesta que lleven a cabo será "escuchada" precisamente por la diversidad que representan sus integrantes.

El presidente de Òmnium ha apelado a los partidos independentistas a actuar con responsabilidad tras las discrepancias que mantienen sobre si la pregunta del referéndum debe ser por una República catalana o un Estado independiente: "Si Catalunya es una República catalana será un Estado independiente, y un Estado independiente en Catalunya hoy solo puede ser bajo el amparo de una República, porque no tenemos una monarquía".

"Son sinónimos", ha destacado Cuixart, que cree que es momento de hacer política en mayúsculas y de actuar con sentido de Estado en favor del proceso soberanista.