CatComú se desmarca del 1-O y cree que el TC suspenderá la ley del referéndum

Catalunya en Comú apoyará la convocatoria del 1 de octubre como una movilización legítima de respuesta al "inmovilismo" del PP, pero no la considerará un "referéndum vinculante" sobre la independencia de Cataluña, según la decisión tomada por la coordinadora nacional del partido.

Sin embargo, algunos de sus máximos dirigentes han afirmado que irán a votar a título personal. Así, su coordinador general, Xavier Domènech, la portavoz Elisenda Alamany y Joan Josep Nuet, miembro de la comisión ejecutivo han manifestado su intención participar en dicho referéndum, aunque han coincidido a apuntar que no es el tipo de consulta que desearían. “Invitamos a que la gente participe pero no nos engañemos: el 1-O no hay un referéndum en las condiciones que reclamamos”, ha apuntado Nuet en la Cadena SER.

En este sentido, Domènech ha afirmado que probablemente la ley del referéndum será suspendida por el Tribunal Constitucional (TC) y ha añadido que la ve "dudosa" jurídicamente y que se ha hecho rápidamente.

En una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, ha observado que no se ha aclarado qué se hará en caso de que sea suspendida, y que el Govern tiene que pasar de la "fase declarativa" actual a una de más concreción.

De esta forma, Domènech ha apuntado que en su partido decidirán en septiembre su posición sobre si participarán en la campaña por el referéndum ya que prefieren esperar a ver qué sucede una vez el Constitucional suspenda, con toda probabilidad, la ley del referéndum. En la misma línea se ha expresado Alamany en Catalunya Ràdio. “Hasta que Junts pel Sí no nos diga a qué estamos sometidos el 1 de octubre, nosotros no tomaremos ninguna decisión”.

Responsabilizan al PP

Además, el dirigente de la confluencia ha insistido en lo pactado en la coordinadora nacional y ha vuelto a responsabilizar al PP y al Gobierno central de bloquear la situación ante un "clamor mayoritario" de la sociedad catalana que quiere en un 80% decidir su futuro, aunque ha dicho que desconoce si quiere hacerlo con la actual concreción, y ha añadido que cree que la pluralidad de su partido refleja la pluralidad social.

Por otro lado, ha añadido que la propuesta de referéndum que se está haciendo en la operativa actual se parecerá mucho al 9N, pero con la diferencia de que la confrontación contra el Estado será mayor, y ha observado que la propuesta actual es la de una movilización de afirmación de derechos.

Sobre posturas anteriores de Domènech y de Colau a favor del derecho a decidir, al ser cuestionado en la entrevista, ha afirmado: "Los que se presentaron el 27S diciendo que era un plebiscito o que seríamos independientes en 18 meses no éramos nosotros".

Al ser preguntado por la situación que pueden afrontar los funcionarios, y qué tienen que hacer si un celador de una escuela llama al Ayuntamiento de Barcelona y recibe órdenes contradictorias de Ada Colau y Gerardo Pisarello, ha afirmado que se trata de un debate sobre la desobediencia y ha recordado que cuando Rosa Parks se sentó en un autobús no llamó a los demás negros a imitarla: "No puedes transferir tu desobediencia a otras personas".

Proteger a los funcionarios

Precisamente para defender a los empleados públicos, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) se está movilizando y ha difundido un folleto divulgativo sobre cómo actuar si se recibe una orden ilegal.

El folleto se concretó después de la reunión que a primeros de mayo mantuvo la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, con el presidente del CSIF, Miguel Borra.

Santamaría conoció de primera mano el protocolo diseñado por el sindicato, que aconseja a los empleados públicos -tal y como se recoge también en el folleto- que, en caso de recibir una orden que entiendan que pueda ser ilegal, la pidan por escrito a la mayor celeridad posible, para tener constancia suficiente y advertir a la Administración de sus dudas.