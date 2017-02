CATALUÑA. JOANA ORTEGA NIEGA EL USO DEL CENSO ELECTORAL Y DICE QUE LA ORGANIZACIÓN DE LA CONSULTA ESTUVO ENTERAMENTE EN MANOS DE VOLUNTARIOS

Etiquetas

La exconsejera de Gobernación de la Generalitat catalana Joana Ortega, que declaró este lunes en el juicio que se sigue en contra por la organización del 9-N, negó haber usado en la consulta datos protegidos del censo electoral y explicó que la organización de la jornada estuvo enteramente en manos de voluntarios. La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para ella.Al igual que había hecho Artur Mas, la exconsejera sólo respondió a su abogado, al que dijo que “ostentaba la máxima responsabilidad en lo que respecta al diseño y planificación del dispositivo", aunque “la ejecución quedó en manos de los voluntarios”.Según explicó Ortega al tribunal, "la fundamentación legal” de la consulta que se convocó “era diferente” a la que sustentaba la celebración de un referéndum. Tanto es así que “el proceso participativo se apoyaba en una ley no suspendida".La exconsejera aseguró que no recibió “ningún requerimiento por parte del Tribunal Constitucional durante el proceso participativo, del 9 al 25 de noviembre”, ni tampoco se le remitió a “ningún miembro de mi departamento”. "Ni yo ni el Govern teníamos claro el alcance de la providencia del TC", aseveró.A partir del momento en que se reformuló la consulta, su organización quedó en manos de los voluntarios y en ningún momento se usaron los datos del censo, uno de los aspectos capitales de la celebración de la consulta."La gente se inscribía voluntariamente en un registro. No se utilizaron datos protegidos", dijo Ortega, que en otro momento de su declaración reiteró: "No utilizamos datos del censo ni ningún dato protegido".Explicó que fueron voluntarios los que publicitaron la consulta, editaron las papeletas, organizaron los colegios electorales, cuidaron del desarrollo “pacífico y democrático” de la votación, constituyeron las mesas electorales y se encargaron, en suma, de todo el proceso.También el recuento y volcado de los resultados fue obra de los voluntarios: "No hubo ningún funcionario que estuviese implicado en la ejecución del 9-N”. De hecho, continuó la exconsejera, "se colgaron los resultados, y también lo hicieron voluntarios, como un acto de información del desarrollo de la jornada, de la misma forma que yo informé en el Palacio Ferial de Montjuïc".Joana Ortega justificaba así que desde el Gobierno de la Generalitat se actualizara con los resultados de la consulta la web del 9-N. A su entender, “es obligación del Govern poder informar de una manera clara de un hecho importante para la ciudadanía".