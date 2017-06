CATALUÑA. EMPRESARIOS CATALANES PIDEN A RAJOY LAS “MEDIDAS OPORTUNAS” FRENTE AL REFERÉNDUM INDEPENDENTISTA

Etiquetas

La asociación Empresaris de Catalunya (EC), que agrupa a 400 miembros de la patronal de esta comunidad, pidió hoy que el Gobierno de Mariano Rajoy "no haga dejación de funciones” frente al anuncio de referéndum independentista, de manera que “tome las medidas oportunas” para que no se realice y para evitar la confrontación entre los catalanes. Josep Bou, presidente de EC, hizo esta demanda a Rajoy después de que el presidente catalán, Carles Puigdemont, asegurara que pretende celebrar una consulta secesionista el 1 de octubre, en la que preguntara a los catalanes si quieren que su comunidad se convierta en una república independiente.A este respecto, Bou reclamó a Puigdemont que "se deje de anuncios de referéndums imposibles y convoque las elecciones para las que tiene potestad, que son las elecciones autonómicas".Además, este representante de la patronal catalana reclamó al Ejecutivo central que "no haga dejación de funciones y tome las medidas oportunas para que las pretensiones disparatadas de Puigdemont y su Gobierno no se lleven a cabo y se evite toda confrontación social entre catalanes promovida por la propia Generalitat”.