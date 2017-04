ERC dice que apoyará la moción de censura de Podemos contra Rajoy si no se pone "impedimento" al referéndum en Cataluña

Etiquetas

Tardà avisa de que, si los promotores de la moción no respetan la voluntad del pueblo catalán, "con su pan se lo coman"

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha condicionado el apoyo de su grupo parlamentario a la moción de censura que plantea Podemos para derribar a Mariano Rajoy a que no se ponga "ningún impedimento" a la celebración de un referéndum en Cataluña. Sin embargo, no ha aclarado si optarán por la abstención en caso de que no se permita el referéndum.

En declaraciones en la Cámara Baja, antes de la reunión de la Junta de Portavoces, Tardá ha señalado que su formación está a favor de una iniciativa como la moción de censura si "aquellos que la presentan manifiestan de forma radicalmente clara y diáfana que no van a poner ningún impedimento" al referéndum que el Gobierno catalán convocará para el mes de septiembre de este año.

"La posición de los republicanos catalanes será muy clara: siempre apoyaremos a una formación política que se comprometa a no poner impedimentos a la celebración de referéndum en la segunda quincena del mes de septiembre", ha abundado.

Y SIN REFERÉNDUM, ¿ABSTENCIÓN O VOTO EN CONTRA?

Al ser preguntado si ERC optará por la abstención o votará en contra si no tienen esa garantía para hacer el referéndum, Tardá no lo ha aclarado y se ha limitado a decir que defienden una posición "clara, diáfana" y que "no permite ningún tipo de interpretación".

Además, ha aprovechado para aclarar que ellos no hablan de "autorización" para hacer un referéndum porque se autorizan ellos mismos, ha dicho, al tener "un mandato nacido en las urnas que se visualiza en una mayoría parlamentaria" en el Parlamento catalán.

APOYAMOS A QUIEN NO PONGA "PROBLEMAS"

En este sentido, el dirigente de ERC ha recalcado que su grupo parlamentario apoyará a Podemos si "se compromete a no poner problemas" y ha agregado que ahora van a "escuchar qué es lo que dicen respecto al referéndum".

"Que dicen que no hay problema y respetan la voluntad del pueblo de Cataluña, votamos a favor. Que no, pues que con su pan se lo coman. Repito, si no ponen impedimentos, votamos a favor y si no, nosotros a lo nuestro", ha concluido.