ERC reclama claridad a los 'comuns' con el referéndum y que no pidan "imposibles" para apoyarlo

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha reclamado claridad a los 'comuns' con el referéndum y no pidan "condiciones imposibles" para apoyarlo después de que SíQueEsPot haya condicionado su respaldo a que tenga el aval de la Comisión de Venecia.

"Pedimos a Coscubiela, Domènech y Colau que sean claros. Que hagan campaña por el sí o por el no, pero que sean claros", ha pedido en declaraciones durante la inauguración de la Feria de Abril en Cataluña, donde ha recordado que asiste cada año y que la fiesta es una referencia de infancia y adolescencia para él.

Según Rufián, Coscubiela sabe que solo los Estados pueden interpelar a la Comisión de Venecia: "Si es de los del no, que solo es una intuición mía, que vote que no, pero que no pida imposibles".