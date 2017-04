Enda Kenny considera que "no se dan las condiciones" para un referéndum para la reunificación de Irlanda

Etiquetas

El primer ministro irlandés, Enda Kenny, ha señalado este sábado que en estos momentos "no se dan las condiciones" para la celebración de un referéndum para la reunificación de Irlanda. Kenny ha realizado estas declaraciones desde Bruselas, donde se han acordado las 'líneas rojas' para la negociación del 'Brexit' con Reino Unido.

"No se trata de activar ningún mecanismo. He sido muy coherente en mi punto de vista: actualmente no se dan las condiciones para un referéndum", ha apuntado Kenny en rueda de prensa.

En general, Kenny ha manifestado su satisfacción por el resultado del acuerdo. "Estoy satisfecho de cómo las directrices recogen nuestras preocupaciones únicas y apoyan proteger los logros, beneficios y compromisos del proceso de paz (...) para evitar una frontera dura y proteger la zona común de viaje", ha señalado.

Así, Kenny ha asegurado que "el resultado supone un fuerte respaldo a la postura del Gobierno irlandés". "Varios intervinientes en el Consejo Europeo de los 27 han sido muy claros en su comprensión de los problemas y desafíos que afronta Irlanda. Otros también se han referido en paralelo a Chipre y a Gibraltar", ha explicado.

Sin embargo, el presidente del partido nacionalista irlandés Sinn Féin, Gerry Adam, ha afirmado que las 'líneas rojas' negociadas por los Veintisiete "se han quedado cortas" y ha responsabilizado de ello al Gobierno de Kenny. "Si el Gobierno irlandés no logra un acuerdo mejor para Irlanda en estas negociaciones, las implicaciones para la economía y para el Acuerdo del Viernes Santo serán profundas", ha advertido. "Hay apoyo a Irlanda en Europa, pero el Taoiseach (primer ministro) no ha conseguido aprovecharlo", ha apostillado.

Las 'líneas rojas' establecen que conforme al Acuerdo del Viernes Santo, Irlanda del Norte podrá reincorporarse a la UE si vota en referéndum su unión con la república irlandesa. Sin embargo, Adams ha reprochado a Kenny que no haya defendido la necesidad de este referéndum y ha subrayado que el Sinn Féin defiende la continuidad de Irlanda del Norte dentro de la UE con un status especial.