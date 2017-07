Enric Millo ve una "aberración democrática" la ley del referéndum y augura que será anulada por el TC

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha calificado de "aberración democrática" la ley del referéndum que JxSí quiere aprobar en el Parlament, y ha avisado de que, si llega a votarse en la Cámara, el Ejecutivo español la impugnará ante el Tribunal Constitucional (TC).

En una entrevista de la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha dicho que la norma será "previsiblemente suspendida y anulada" por el alto tribunal, y ha defendido que el Gobierno debe impugnarla porque supone una amenaza para la democracia.

Millo ha considerado que no será necesario que intervenga la policía para evitar el referéndum, ya que ha esperado que el Govern no infrinja la ley: "Yo creo que no será necesaria --la intervención policial--. Es un extremo al que no se tendría que llegar".

También ha advertido a los políticos soberanistas de los riesgos de no cumplir con la legalidad vigente y ha hecho un símil con las multas de tráfico: "Cuando uno se salta un semáforo en rojo, multa. Cuando lo hace dos veces te retiran el carné. Y tres puede que acabes en la cárcel".

Además, ha advertido al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no será un interlocutor "válido" para el Gobierno central si lleva el referéndum hasta el final, y ha augurado que tendrá problemas con la justicia por decisión propia.