Erkoreka desconoce cuál es la estrategia de referéndum en Cataluña y confiesa sentir desconcierto

Etiquetas

Emplaza a ver "qué pretende impulsar la Generalitat" porque "el referéndum en sí no es un instrumento ilegal" en España

El portavoz del Gobierno vasco y consejero de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka, ha dicho que desconoce cuál es la solución que el Govern pretende para Cataluña, si su presidente, Carles Puigdemont, abogó por "una solución legal y pactada". No obstante, ha emplazado a ver "qué pretende impulsar la Generalitat" porque "el referéndum en sí no es un instrumento ilegal" en España, y se encuentra recogido en la Constitución.

El portavoz del Ejecutivo vasco ha hecho estas manifestaciones después de que el presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, haya insistido en que no celebrará un referéndum en Cataluña porque es "ilegal". Este mismo martes, la consejera de presidencia del Govern, Neus Munté, recordaba que la consulta independentista está prevista para la segunda quincena de septiembre, pero podría adelantarse si se dan circunstancias "excepcionales".

En una entrevista concedida a los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Erkoreka, quien ha puntualizado que Euskadi y Cataluña son dos Comunidades autónomas distintas "con problemáticas diferentes y desafíos dispares", ha confesado sentir "un punto de desconcierto" ante la declaración de las instituciones catalanas, después de que el president despidiera 2016 "abogando por una solución legal y pactada".

"Sí es cierto que se suceden declaraciones en un sentido y en otro que parecen más impostaciones de cara al debate público que a lo que realmente está ocurriendo, que no sé exactamente qué está ocurriendo en términos de proyectos, de propósitos reales y auténticos", ha manifestado.

No obstante, ha considerado que los mensajes "no siempre sintonizan", porque, en su declaración de fin de año, el president de la Generalitat concluyó "con una apuesta por una solución legal y pactada". En su opinión, si la solución que se plantea desde Cataluña "no es legal ni es pactada", ha dicho desconocer "cuál es la estrategia o el planteamiento".

"Lo que veo es que no hay ninguna novedad por parte del Gobierno central, que viene defendiendo la mismas tesis que en los últimos dos o tres años, que la solución es únicamente jurídica y judicial, que no va a haber una fórmula de soluciones políticas alternativas y que tampoco se apea de ese planteamiento", ha asegurado.

REFERÉNDUM

El portavoz del Gobierno vasco ha advertido, no obstante, de que los referéndum "no son ilegales en el Estado español" ya que "están previstos en la Constitución".

Por ello, cree que "no se puede hablar 'in abstracto' de un referéndum y suponer que cualquiera que sea la manera y los términos en que se convoquen va a ser ilegal". "El referéndum en una figura recogida expresamente en la Constitución para hacer efectiva la democracia directa", ha apuntado.

Erkoreka ha asegurado que desconoce los términos en los que se plantea una eventual consulta, pero ha insistido en que "el referéndum en sí no es un instrumento ilegal en España". "Es legal, habría que ver en qué términos se plantea o qué es lo que pretende impulsar la Generalitat concretamente", ha concluido.