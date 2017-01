Errejón avisa: los que se cierran al diálogo con Cataluña no pueden rasgarse las vestiduras si se intenta una consulta

Etiquetas

El secretario político de Podemos, Iñigo Errejón, ha avisado este viernes de que "los que le cierran las puertas al referéndum en Cataluña no pueden rasgarse las vestiduras si luego hay quien intenta hacer una consulta ciudadana no pactada".

En una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, Errejón ha apostado por un referéndum pactado y ha explicado que para que esto ocurra tiene que haber alguien al otro lado que esté dispuesto a pactar y, a su juicio, el Gobierno no está dispuesto.

"La cuestión catalana solo se va a resolver dándole la palabra a la ciudadanía catalana y asumiendo que Cataluña es una nación y que tendrá que decidir que tipo de relación quiere con España. Podemos quiere que sigamos juntos, pero quiere que decidan los catalanes", ha explicado.

De esta forma, el número dos de Podemos ha alertado sobre la posibilidad de que finalmente acabe habiendo una consulta si el gobierno no se pone al otro lado del teléfono. "No sé que efecto jurídico tendrá la consulta. Sospecho que no tendrá ninguno, pero me parece legítimo", ha añadido.

Preguntado sobre la expulsión de la presidenta del Parlamento regional de Baleares, Xelo Huertas, y la diputada autonómica Montserrat Seijas --por una supuesta vulneración del código ético del partido-- Errejón ha dicho que han intentado ser "todo lo ejemplares y expeditivos" que han podido.

"Cuando hemos tenido conocimiento de conductas que podrían ser irregulares hemos tomado medidas inmediatas, rápidas y drásticas. Junto a eso ahora hay que mantener el gobierno de cambio en Baleares. Hay que intentar blindarlo y hemos puesto por encima de eso un bien superior", ha apostillado.