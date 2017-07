Errejón insiste en que en Cataluña hace falta "un referéndum pactado, con garantías y con diálogo"

Etiquetas

El secretario de Análisis Estratégico y Cambio Político de Podemos, Íñigo Errejón, ha insistido este sábado en que en Cataluña hace falta "un referéndum pactado, con garantías y con diálogo", con respecto a la consulta anunciada para el 1 de octubre.

En respuesta a las preguntas de los periodistas en el marco de la Universidad de verano de Podemos en Cádiz, ha indicado que es necesario que "haya diálogo entre los dos gobiernos", es decir el de Cataluña y el de España, "aunque son los catalanes los que tienen que decidir cómo se posicionan con respecto a la movilización ciudadana o la consulta del 1 de octubre". Y ha añadido que Podemos mantiene "en Cataluña y en Cádiz" que quieren "un referéndum que garantice que la nación catalana decida su encaje con el resto de España".

Asimismo, Errejón ha añadido que no aceptan "un intento de externalizar las responsabilidades o cargar a otros con lo que está siendo una profunda irresponsabilidad de los dos gobiernos, en particular del gobierno de Rajoy" al que incluso le ven "coquetear con la posibilidad de suspensión de una autonomía". Una situación que ha entendido que "es extraordinariamente grave", por lo que "a quien tenemos que preguntar qué piensa hacer con la consulta catalana es al gobierno de Rajoy, que no sé si está de vacaciones, salvo para amenazar a Cataluña".

Con respecto a la opinión y actitud que mantiene la dirección estatal de la formación y la de la rama catalana, Errejón ha destacado que "es la misma, hace falta un referéndum pactado y con garantías". Asimismo, ha dicho que "no hay ruptura" entre ambas, puesto que "serán los catalanes los que decidan, pero hay que pensar qué pasará el día después".

Además, ha destacado que "la consulta es legítima pero no va a solucionar ele problema del encaje entre Cataluña y España", por tanto se mantendrán "a la espera de lo que suceda" el día 2 de octubre, pero en definitiva "la consulta es legítima" pero siguen defendiendo "la misma postura, que hace falta diálogo entre los dos gobiernos, un proceso de negociación y un referéndum efectivo y con garantías".