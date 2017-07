(AVANCE) EL GOBIERNO AVISA DE QUE LA LEY DEL REFERÉNDUM “CARECE DE LAS MÁS ELEMENTALES GARANTÍAS JURÍDICAS”

Etiquetas

El Gobierno advirtió este viernes al presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, de que el texto que ha presentado de la ley del referéndum con el objetivo de dar cobertura a la posibilidad de declarar la independencia si gana el ‘sí’ “carece de las más elementales garantías jurídicas”.En rueda de prensa en el Palacio de La Moncloa, el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, se refirió en su exposición inicial a la pretensión de los independentistas catalanes de aprobar una ley que en 48 horas ampare la declaración de la independencia con un texto que no fija un mínimo de participación.“Estamos asistiendo a unos documentos que carecen de las más elementales garantías jurídicas”, valoró el portavoz del Gobierno, que acto seguido hizo una llamada a la “racionalidad”, puesto que el referéndum de autodeterminación “no cabe” en la Constitución española “ni en ninguna conocida”.Destacó que “ni hay urnas, ni hay censo, ni hay junta electoral, ni pueden participar los funcionarios públicos y no puede existir la perceptiva neutralidad de la administración electoral” y, por todo ello, insistió en que este referéndum “ilegal” no se va a celebrar.Criticó que esta ley “no ha sido aprobada por el Gobierno catalán ni remitida al Parlamento ni está firmada por ningún responsable público”, por lo que es “un documento en todo caso que nadie sabe la autoridad del mismo y cuyo objetivo “no busca la ruptura con España, sino que busca la ruptura en Cataluña”.