La Generalitat catalana reta al Gobierno central a "empezar a hacer campaña por el 'no'" de cara al referéndum

La consellera de Presidencia de la Generalitat y portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha asegurado este miércoles que el referéndum se hará y ha retado al Gobierno central a "empezar a hacer campaña por el 'no'", ha declarado en una entrevista de 'NacióDigital' recogida por Europa Press.

"El referéndum se hará, y lo que deberá hacer el Gobierno español, que es tan partidario del 'no', es empezar a hacer campaña por el 'no'. No tenemos que perder tiempo, porque el referéndum se hará", ha reiterado Neus Munté, quien ha considerado que los ciudadanos tienen más calidad democrática que los grandes partidos españoles.

Además, ha insistido en que el Gobierno catalán no contempla el escenario de unas elecciones anticipadas porque el mandato que tiene y por el que trabaja "se llama referéndum o referéndum".

Munté también ha concretado que dejará su escaño antes del 28 de enero para cumplir el compromiso que marca el nuevo régimen de incompatibilidades de PDECat: "Considero que el grupo parlamentario de JxSí tiene mucho trabajo por delante y, por tanto, disponer de manos que se puedan dedicar a esta tarea es muy importante".

Sobre las eventuales consecuencias legales que puede tener el referéndum para los funcionarios y Mossos d'Esquadra, Munté ha sostenido que el objetivo es que sea un referéndum "legal, vinculante y homologable internacionalmente", ofreciendo la máxima seguridad jurídica, también a los servidores públicos.