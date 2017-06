EL INSTITUTO ELCANO CREE QUE EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES BRITÁNICAS DEPENDERÁ DE LA MOVILIZACIÓN DE LOS JÓVENES

Etiquetas

El Real Instituto Elcano señaló este martes que la clave del resultado de las elecciones británicas del próximo jueves reside en la capacidad de movilización de los jóvenes, que en los sondeos declaran su simpatía hacia los laboristas pero que suelen ser renuentes a acudir a las urnas.Esta fue una de las conclusiones del debate ‘Las elecciones británicas y el Brexit: what next?’, que el Real Instituto Elcano organizó hoy en Madrid. En este foro participaron Ben Sills, de Bloomberg; Cristina Manzano, directora de esGlobal; Martin M. Roberts, excorresponsal de Reuters; e Ignacio Molina, investigador principal del Instituto Elcano sobre la UE.Los británicos están llamados este jueves a las urnas para elegir al primer ministro que quieren que pilote las negociaciones con la UE tras el triunfo del ‘Brexit’. La primera ministra, Theresa May, parte con ventaja en las encuestas, aunque el líder laborista, Jeremy Corbyn, ha reducido la ventaja en los sondeos considerablemente. La campaña electoral ha estado marcada por las consecuencias que tendrá la salida del Reino Unido de la Unión Europea sobre los ciudadanos; la situación económica, especialmente el “impuesto sobre la demencia” propuesto por May, que tiene como objetivo retirar apoyos públicos a las personas mayores y dependientes que tengan propiedad por valor de 100.000 libras; y la cuestión del terrorismo.Tras el atentado de este sábado en Londres la propia May y Corbyn se han enzarzado en una agria discusión por la reducción de 20.000 policías durante la etapa de la primera al frente del Ministerio del Interior británico.PROTAGONISMO DE LOS JÓVENESMolina explicó que el adelanto electoral de May se explica en factores como que “no tenía legitimidad directa” como primera ministra al ser heredera del dimitido David Cameron sin haber pasado por las urnas, que consideraba necesario “depurar” su grupo parlamentario y en que las encuestas le daban una ventaja de 20 puntos sobre Corbyn.Aventuró que May sacará más votos que Cameron debido al desplome del UKIP, si bien explicó que mucho votante de esta formación se decanta por los laboralistas. El paisaje geográfico de los votantes en el Reino Unido, dijo Molina, es el siguiente: Londres y las ciudades apoyan al Partido Laborista; en el norte del país hay un empate técnico entre laboristas y conservadores, mientras que las zonas rurales y el sur se decantan por el Partido Conservador.No obstante, Molina afirmó que la clave en el resultado de las elecciones reside en la capacidad de movilización de los jóvenes, ya que un 80% de ellos se declara laborista. A pesar de ello, manifestó que suelen ser renuentes a la hora de votar frente a la fidelidad de los conservadores.A su vez, afeó que May haya centrado la campaña electoral en la negociación con las autoridades comunitarias en Bruselas por el ‘Brexit’, mientras que Corbyn ha aceptado “inteligentemente” el resultado del referéndum y se ha centrado en las causas del voto favorable a la salida del Reino Unido de la UE. También destacó que el líder laborista ha sido “honesto” con sus ideas de izquierdas. ADELANTO ELECTORAL “LÓGICO”A su vez, descartó que los ataques terroristas que ha sufrido Reino Unido desde el 22 de marzo –dos en Londres y uno en Manchester- vayan a tener un “efecto directo” sobre la decisión de los votantes.Por su parte, Sills consideró “lógico” que May decidiera adelantar las elecciones, si bien reconoció que los errores que ésta ha demostrado durante la campaña electoral ponen de manifiesto que la decisión no era tan positiva como se presuponía.A su vez, Manzano dijo que May podría pagar su “oportunismo político” al adelantar las elecciones, así como el populismo que demostró al acercarse “taimadamente” al presidente de EEUU, Donald Trump.Por último, Roberts comentó que las apariciones erráticas de May en televisión y su negativa a debatir con Corbyn, sumado al “hartazgo” de los británicos ante el hecho de que esta es la tercera convocatoria electoral en Reino Unido en tres años –cuarta si se suma el referéndum en Escocia- puede explicar el declive de May en las encuestas.