Iceta responde a Junqueras y le indica que podría declarar la independencia unilateral de Cataluña "la semana que viene"

El primer secretario del Partit dels Socialistes de Catalunya, Miquel Iceta, ha respondido este martes a las declaraciones del vicepresidente de la Generalidad de Cataluña, Oriol Junqueras, en las que defiende declarar la independencia catalana si el Estado impide el referéndum y ha asegurado, irónicamente, que podrían hacerlo "la semana que viene", ya que solo se necesitaría reunir al Parlament y votar el texto.

Iceta se ha manifestado en este sentido en la presentación de su libro 'La tercera vía', celebrada en la madrileña librería Los Editores y en la que han participado el político socialista Ángel Gabilondo y la periodista Monsterrat Domínguez, y ha comentado que las palabras del presidente de Esquerra Republicana de Catalunya le "han llegado" en el AVE.

El socialista ha subrayado que, en su opinión, todo lo que lleva el adjetivo 'unilateral' está abocado al "fracaso". "Casi mejor que hagan una declaración unilateral que un referéndum unilateral, es más sencilla y nos ahorramos mucho trámite y mucho casting", ha bromeado.

"Referéndum o consulta unilateral ya se hizo una, el 9 de noviembre de 2014, y ya vimos lo que daba de sí" ha continuado, y ha añadido que, desde el punto de vista del objetivo de los que la convocaban, "no sirvió" para lo que se esperaba, es decir, para "lanzar" a partir de ahí una propuesta independentista. Aún así, ha defendido que sirvió para que "mucha gente" expresara su opinión y para que "se movilizarán" los independentistas, "yo nunca he menospreciado esa dimensión de la consulta".

Por otro lado, el catalán ha comentado la visita de Puigdemont a Estados Unidos de la pasada semana, y ha afirmado que, aunque "a veces se ha pretendido que existe una comprensión a nivel internacional del problema", "no la hay", porque los países son "muy celosos" de su integridad territorial y entiende las relaciones entre Cataluña y España como un "problema interno".

Iceta ha destacado como una de sus "pequeñas batallas" la de intentar demostrar, "no que la independencia no es viable, no que la independencia no puede ser legítima o incluso vista como necesaria y deseable", sino que los mecanismos y los caminos "por los que algunos quieren conseguirla" están "condenados al fracaso". "Del fracaso vendrá una frustración colectiva", ha continuado, y ha dicho que no solo piensa en los que "hayan creído" en ese proceso, sino en los "muchos" que, sin creer ni participar en él, ven que pasa el tiempo.

En este sentido, ha recordado que han pasado cinco años desde el inicio del proceso del referéndum, tiempo que, ha opinado, se podría haber aprovechado para "mejorar el autogobierno y la financiación" y para "resolver" los problemas que han llevado a los catalanes a querer la independencia. "Estamos exactamente donde estábamos", se ha lamentado.

"Quizá no hemos tenido el acierto, la valentía o la tenacidad necesarias para demostrar que existe otro camino, que da satisfacción a una mayoría de catalanes, que estarían dispuestos a seguir en España pero más cómodamente, y a una mayoría de los españoles que verían también que ese proceso sirve para arreglar a alguno de los problemas que tiene el Estado de las autonomías", ha reflexionado el socialista.

A la presentación han asistido, entre otros, el catalanista y miembro de Unió Josep Antoni Duran i Lleida; los socialistas Jordi Sevilla y Gregorio Cámara; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes en el Ministerio de la Presidencia, José Luis Ayllón; Margarita Torres, Gregorio Cámara; y la escritora y política popular Margarita Torres.