Iceta (PSC) pide celeridad para constituir una España federal

Cree que Rajoy "tiene razón" al impedir el referéndum pero critica que no presente alternativas

El primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha pedido este domingo ir "más deprisa" en convertir España en un estado federal para poner solución al desencuentro entre el Estado y la Generalitat y al auge del independentismo.

"Podría ahorrar lo que hoy parece imposible, que es que nos ahorremos el choque institucional cuando el Govern de la Generalitat convoque un referéndum para el que no tiene competencias" y el Gobierno central lo intente impedir, ha asegurado en una entrevista del 324 recogida por Europa Press.

Ha rechazado que el PSC se sume a la reunión convocada por el presidente catalán, Carles Puigdemont, para abordar este lunes el referéndum ni tampoco a cualquier otra convocatoria "que sea unilateral e ilegal".

Para el líder socialista, habrá "sin duda" elecciones en Cataluña a finales de 2017 o a principios de 2018 después de que la Generalitat convoque el referéndum y el Estado intente evitar que se celebre, ha dicho.

Si se llega a producir esta consulta, ha instado a los concejales y alcaldes del PSC a cumplir la ley y a no "colaborar en una iniciativa ilegal", y ha avisado de que si alguno no respeta la directriz del partido será probablemente sancionado, pero no por el PSC sino por la justicia, al haber colaborado con una ilegalidad, ha planteado.

Iceta ha considerado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "tiene razón" en su postura de rechazar que se celebre un referéndum, pero ha criticado que no proponga una alternativa para resolver la situación política catalana.

"No ha estado a la altura porque no ha hecho nada, no ha hecho otro comentario que decir que la ley se tiene que cumplir", ha lamentado.

SÁNCHEZ, SECRETARIO GENERAL "INCONTESTABLE"

Sobre el resultado de las primarias del PSOE de la semana pasada, ha explicado que el secretario general electo del partido, Pedro Sánchez, lo llamó para agradecerle el apoyo de más del 80% de la militancia del PSC, a lo que ha dicho que le respondió que debía agradecérselo a los afiliados y no a él, que se mantuvo neutral en el proceso.

Iceta, que ha rehusado revelar por quién votó, ha fijado como prioridad del secretario general cohesionar al partido y ha celebrado que los candidatos perdedores hayan aceptado el resultado de la votación tras el "resultado incontestable" de Sánchez.

Asimismo, ha dicho esperar que el proyecto para que el PSOE apruebe en su Congreso un reconocimiento de la plurinacionalidad de España, aunque ha alertado de que "los congresos uno sabe como empiezan pero no como acaban".