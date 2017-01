Junqueras ve posible el referéndum antes de verano y Colau pide que no se pongan fechas imposibles

Etiquetas

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía catalán, Oriol Junqueras, ha asegurado que es posible hacer el referéndum antes de verano ante la actitud "nada sensible" del Estado con Cataluña.

Así lo ha explicado en una entrevista en Rac1, después de que la CUP advirtiera al Govern de que le retirarán su apoyo y habrá elecciones en caso de que no celebren un referéndum tras el 'sí' de los anticapitalistas a los Presupuestos.

Según Junqueras, es posible avanzar el referéndum antes del verano, pese a asegurar que les gustaría organizarlo en las mejores condiciones, pero ha abierto la puerta a hacerlo en caso de inhabiliten a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell: "Algún tipo de respuesta tenemos que ser capaces de dar".

Cree que Vidal se ha explicado muy mal

ha admitido este lunes que el juez y ya exsenador de ERC Santi Vidal se explicó "muy mal" y ha negado que haya cometido ninguna ilegalidad en el Govern.

"Ha asumido su responsabilidades, y en cambio otros, habiendo hecho cosas infinitamente peores, sin haberse explicado de forma adecuada y haciendo cosas peores, no han dimitido ni nadie les ha pedido que lo hagan", ha destacado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, en referencia al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al exdirector de la Oficina Antifraude de Catalunya (Oac) Daniel de Alfonso.

Tras asegurar que no ha hablado con Vidal ni conocía el contenido de sus conferencias, Junqueras ha destacado que las palabras del juez no se corresponden con la realidad y que así lo reconoció, pero que han sido muy rápidos a la hora de tomar decisiones, a diferencia de otros: "Se nos mide con varas diferentes".

Colau pide no pedir fechas al proceso soberanista que se incumplen

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido al Govern que sea prudente y muy honesto con los ciudadanos, y no ponga fechas al proceso soberanista "que se incumplen sistemáticamente".

"Cuando algo no depende de ti es difícil poner una fecha y decir que el año que viene desconectamos. Se ha dicho demasiadas veces y se ha incumplido demasiadas veces".

Apoya el referéndum

En ese sentido, ha señalado que, aunque los 'comuns' apoyan el referéndum, es más importante hacerlo bien que hacerlo rápido, y ha subrayado que tiene que interpelar al conjunto de los catalanes y tener validez, porque sin reconocimiento será solo una movilización más.

La alcaldesa de Barcelona ha lamentado la situación de bloqueo que mantiene el Gobierno, y ha dicho que es importante que Catalunya teja "alianzas" con todos los demócratas de España que puedan ayudar a desbloquear la situación.

Preguntada por si el nuevo espacio político que los 'comuns' están construyendo en Catalunya aspira a ser estatal, ha dicho que de momento no, porque "hay que empezar por lo próximo".

Colau ha asegurado que el espacio "era necesario" y lo demuestra que la candidatura de EnComúPodemganara dos veces las elecciones generales en Catalunya, porque había la necesidad de una alternativa que hasta ese momento no estaba representada.

Sobre la situación política internacional tras la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, Colau ha considerado que es momento de posicionarse: "Si Europa no lo hace no solo lo estará haciendo mal, se estará poniendo en peligro a sí misma. Porque si no es coherente y fiel a sí misma no tiene futuro".