JxSí garantiza "la máxima unidad" en el Parlament tras la polémica por la grabación a Bonvehí

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament Roger Torrent ha asegurado este martes que existe "la máxima unidad" entre los partidos que forman el grupo --entre ellos el PDeCAT y ERC-- para apoyar la celebración de un referéndum y culminar el proceso soberanista.

Lo ha dicho en rueda de prensa desde la Cámara catalana, al preguntársele por la polémica grabación de una conversación privada del dirigente del PDeCAT David Bonvehí que derivó la semana pasada en un cruce de reproches entre este partido y ERC.

Torrent ha defendido que para garantizar la celebración del referéndum y la culminación del proceso soberanista se necesita la máxima unidad "en el seno del Govern, en el de JxSí y en el de conjunto de fuerzas soberanistas", y ha asegurado que JxSí está comprometido con ello.

Bonvehí ha decidido este martes que finalmente no denunciará los hechos a la Fiscalía, pero Torrent no querido valorarlo al argumentar que el comparecía ante los medios como portavoz de JxSí y no como miembro de ERC: "Es un tema de ámbito local que en el ámbito local tiene que aclararse".

En la grabación filtrada se escucha a Bonvehí argumentar que si el proceso soberanista acaba mal su partido presentará "un candidato autonomista" a las elecciones catalanas, y el PDeCAT acusó a ERC de estar detrás de la grabación ya que en ella se oyen supuestamente las voces de dos miembros de ERC.