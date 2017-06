JxSí ve la investigación a Borràs por la compra de urnas como ejemplo de "politización cutre de la justicia"

Etiquetas

El portavoz adjunto de JxSí en el Parlament, Roger Torrent, ha asegurado que la investigación del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y al exsecretario general del departamento, Francesc Esteve, por la licitación de compra de urnas es "un nuevo ejemplo de la politización cutre de la justicia española".

En rueda de prensa este martes, Torrent ha criticado que "no han entendido que el referéndum no se puede parar con querellas" y que el proceso soberanista se debe resolver en el ámbito de la política y la democracia, no la justicia.

Ha mostrado su solidaridad con Borràs y ha afirmado que "el referéndum no se para" y que ni las querellas, ni los tribunales, impedirán que haya urnas en los colegios electorales.

Preguntado sobre que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aludió en un mismo discurso a la persistencia del proceso soberanista y a la persistencia en la lucha contra ETA, Torrent ha respondido que dijo que "los catalanes deben perseverar para decidir el futuro de Catalunya en las urnas".