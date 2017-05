JxSí quiere sumar a los 'comuns' a la vía unilateral pese a las discrepancias recientes

Etiquetas

El líder de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y la portavoz, Marta Rovira, han confiado este martes en sumar a Catalunya en Comú --los 'comuns'-- a la vía del referéndum unilateral pese a las discrepancias que los dos grupos han manifestado recientemente.

En sendas entrevistas a Catalunya Ràdio y TV3 recogidas por Europa Press, han expresado que cuentan con el partido de Xavier Domènech y Ada Colau para convocar la votación, aunque los 'comuns' decidieron ausentarse de la reunión que se celebró este lunes sobre el tema en el Palau de la Generalitat.

Los 'comuns' no acudieron a la reunión de este lunes porque consideran que no es el Govern quien tiene que abordar qué hacer con el referéndum si no hay negociación con el Gobierno central, sino que tiene que hacerlo el Pacte Nacional pel Referèndum.

El Pacte va más allá de los partidos y aglutina a las entidades económicas y sociales partidarias del referéndum, de ahí que los comuns consideran que es allí y no en una reunión en la Generalitat donde deben abordarse las cosas.

"Los 'comuns' estarán al lado de los que golpean los principios de la democracia? Yo creo que no. Estoy seguro que, al final, estarán al lado de los que defendemos la radicalidad democrática", ha resumido Turull.

Rovira ha explicado que hablado con el líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, con el objetivo de encauzar las discrepancias.: "Ha habido un cúmulo de malententidos. Nuestro objetivo es no generarlos".

Además, ha lanzado un guiño a los comuns asegurando que JxSí considera que el Pacte Nacional pel Referèndum sigue siendo un instrumento vigente que se tiene que preservar porque es "plural y diverso".

NEGOCIACIÓN

Rovira ha explicado que mantiene abierta la puerta a negociar con el Gobierno central aunque este lunes anunciaran que el referéndum se hará con o sin el aval del Estado: "Estaremos expectantes hasta el último momento a ver si el Gobierno rectifica y establece un diálogo responsable".

Ha reiterado que la reunión de este lunes sirvió para que los partidos instaran a la Generalitat a seguir con la consulta aunque no haya negociación con el Estado: "Emplazamos al Govern a hacer el referéndum".