MAILLO (PP) REITERA QUE NO HABRÁ REFERÉNDUM EN CATALUÑA

El coordinador general del PP nacional, Fernando Martínez-Maíllo, afirmó este sábado en el XIV Congreso Provincial del PP de Valladolid que en Cataluña “no se celebrará un referéndum secesionista. Los españoles pueden estar tranquilos mientras Rajoy sea el presidente siempre defenderá la soberanía nacional y en España no habrá referéndum”, aseveró.Durante la clausura del XIV Congreso Provincial del PP de Valladolid, que eligió como nuevo presidente a Jesús Julio Carnero, recordó que el Ejecutivo central “ha dialogado, pero el diálogo no puede ser sólo unilateral”. Por ello, instó al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que acuda y escuche al Congreso, “como hizo el exlehendakari Juan José Ibarretxe”.Maíllo se refirió a este asunto de actualidad, antes de recordar que el PP ha celebrado 48 congresos provinciales y 16 autonómicos, en un “participativo” proceso de afiliados y compromisarios que, incluso el PSOE, “ha dicho que podría llegar a copiarlo”. “Podremos decir que hemos sido pioneros”, ironizó.En un pequeño receso político, recordó la figura del español Ignacio Echeverría, asesinado en el atentado terrorista ocurrido en Londres hace una semana, un “héroe que ha luchado por la libertad” y que hoy llega a España, recibido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.Martínez-Maíllo confió también en que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, que se encuentra en su tramitación en el Senado, se apruebe “cuanto antes” porque son “buenos” para las comunidades autónomas y los ayuntamientos.”¿Quien decía que el PP no era capaz de negociar y hablar. Pues hemos negociado con seis partidos políticos. Y lo hemos hecho por el interés general de España. Otros se han dedicado a embarrar y se han instalado en la crítica permanente”, espetó el líder 'popular', quien se refirió expresamente al PSOE, una formación que “debería haber hecho un ejercicio de responsabilidad”, cuyo Congreso Federal es la semana que viene. “Pero las señales que recibimos no son buenas”, reconoció.