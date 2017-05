Margallo propone requisar urnas y controlar a los Mossos para impedir el referéndum

Etiquetas

Lo propuso sin éxito el 9N y hoy haría "exactamente lo mismo"

El diputado del PP en el Congreso José Manuel García Margallo ha explicado este miércoles que, siendo ministro de Exteriores, propuso a su gobierno impedir la consulta del 9N requisando y destruyendo las urnas y asumiendo el control de los Mossos d'Esquadra 24 horas, y ahora propondría "exactamente lo mismo" para impedir el referéndum que quiere la Generalitat.

"Ese referéndum no se puede celebrar", ha dicho en el ciclo de diálogos 'España plural, Cataluña plural' de la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario de Madrid, y que ha acogido el Col·legi de Periodistes de Catalunya, donde ha debatido con la exvicepresidenta del Govern Joana Ortega, inhabilitada por el 9N.

Margallo ha explicado que, ante el 9N, propuso un tercer elemento simultáneo a requisar las urnas y controlar a la policía: que el Gobierno impulsara inmediatamente una propuesta de reforma constitucional, algo que el Ejecutivo central también debería proponer en esta ocasión además de prohibir el referéndum.

9N: SUSPENDER LA AUTONOMÍA

Ha dicho que la receta para frenar el 9N suponía suspender la autonomía de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución, pero ha precisado que era por un tiempo limitado ya que su propuesta era que el Ministerio de Interior asumiera el control de los Mossos "24 horas".

Ha explicado que el Gobierno central sabía que las urnas del 9N se estaban haciendo en una cárcel de Lleida, por lo que pudo incautarlas, y ha concluido que, como se vio, sus ideas no hicieron mella en el resto de miembros del Ejecutivo; tampoco en el entonces ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha recalcado.

JOANA ORTEGA

Joana Ortega le ha replicado que una acción coercitiva del Gobierno central de esta características contra el 9N hubiera sido una grave irresponsabilidad, a lo que Margallo ha ironizado: "Eso le pareció al Gobierno".

El exministro ha defendido hacer todo lo posible para frenar el referéndum porque el Estado de derecho y la unidad territorial son un valor capital a preservar: "La unidad de España es el bien superior a conservar".

REFORMAS Y ERRORES

Margallo ha insistido en que para resolver la situación no hay que aplicar solo medidas coercitivas y ha propuesto trabajar en tres ejes: la reforma constitucional; blindar los derechos lingüísticos, e impulsar un "cambio radical" en el sistema de financiación.

También ha dicho que para entender el momento actual hay que admitir "errores" en sus propias filas, el PP, reconociendo que no actuó de forma acertada, por ejemplo, en la recogida de firmas contra el Estatut que luego, en 2010, recortó el Tribunal Constitucional (TC).

SIN FAVORES MATERIALES

Ha explicado que, durante su mandato en Exteriores, España buscó la complicidad de la comunidad internacional para rechazar el proceso soberanista catalán, pero ha asegurado que en ningún caso de pagaron con favores materiales a otros países: "Con mi presupuesto no podía ni mandar coca-colas".

Margallo ha cargado contra el proceso soberanista y su toma de decisiones unilateral y ha asegurado que Cataluña tiene "nulas posibilidades" de ser reconocida por la comunidad internacional, por lo que ve condenado al fracaso cualquier intento de independizarse.

En alusión velada al actual Gobierno central, ha advertido de que la situación no se resuelve solo con querellas en los tribunales: "Estamos donde estamos y esto solo se arregla hablando. Esto es un problema político que no se resuelve solo con la brigada Aranzadi, que no se resuelve solo yendo a los tribunales. Hay que hacer política".

Ha insistido en que los soberanistas vehiculen sus iniciativas a través del Congreso y por cauces legales, como hizo en su día el entonces lehendakari Juan José Ibarretxe: "O nos ponemos de acuerdo en que cualquier revisión de la legalidad tiene que ir por el procedimiento establecido o navegamos por aguas ignotas".