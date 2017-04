May descarta otro referéndum sobre el Brexit y se niega a participar en debates en televisión

Etiquetas

La primera ministra británica, Theresa May, ha asegurado este miércoles que no habrá un "segundo referéndum" sobre la salida de Reino Unido de la Unión Europea, al tiempo que se ha negado a participar en debates electorales en televisión en la campaña para los comicios anticipados.

"No puede haber vuelta atrás", ha afirmado May, en una entrevista concedida a la cadena de radio BBC 4, en la que dejado claro que no habrá un segundo referéndum sobre el 'Brexit' pero que sí habrá una votación en el Parlamento sobre el acuerdo definitivo que se alcance con el bloque comunitario.

May ha asegurado además que no tiene intención de participar en debates electorales en televisión y que, en lugar de ello, llamará a todas las puertas y se reunirá con ciudadanos británicos para pedirles el apoyo a su formación, el Partido Conservador.

La 'premier' ha admitido que ella misma dijo que "no habría elecciones hasta 2020" pero ha explicado que finalmente ha decidido cambiar de opinión porque ve necesarias unas elecciones anticipadas para "reforzar" la posición británica en las negociaciones con la Unión Europea y para dar certidumbre y claridad en el proceso de salidad del bloque comunitario.

May también ha reconocido que en su día cambió de opinión tras haber hecho campaña a favor de la permanencia en la Unión Europea. "Hice campaña a favor de la continuidad pero también dije que si salíamos de la UE, el cielo no se derrumbaría", ha indicado.

La jefa del Gobierno británico ha subrayado que está determinada para negociar "el mejor acuerdo posible" con la Unión Europea, centrándose en las preocupaciones de los ciudadanos sobre el control de fronteras, la economía y la legislación.

La líder de los 'tories' ha dicho que su partido hará un manifiesto en el que expondrá su plan para materializar el 'Brexit' y para "construir un Reino Unido más fuerte", que trabaje por todos, comercie con la Unión Europea y con el resto del mundo.

Por último, ha dicho que el tema de la inmigración tiene que situarse en "unos niveles sostenibles". "Confío en el público británico y le pido que ponga su confianza en mí", ha señalado.