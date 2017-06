Miles de personas reclaman en Bilbao que "Euskal Herria está preparada para decidir"

Etiquetas

Los participantes han conformado con globos rojos un mosaico gigante con forma de signo de interrogación

Miles de personas han reclamado este sábado en Bilbao que "Euskal Herria está preparada para decidir" y para ello han defendido la necesidad de poner a disposición de la ciudadanía "instrumentos eficaces" que permitan decidir el estatus político "directamente sin renunciar a ninguna opción".

En una movilización convocada por la plataforma en favor del derecho a decidir, Gure Esku Dago, los participantes, ataviados con camisetas rojas, han conformado con globos del mismo color un mosaico en forma de signo de interrogación entre la Plaza Elíptica y la Plaza Euskadi de la capital vizcaína.

Asimismo, representantes de Gure Esku Dago de Navarra han portado una urna gigante que ha sido trasladada hasta Plaza Euskadi donde se ha celebrado el acto final y se ha presentado el denominado 'pacto ciudadano', "un instrumento abierto a toda la ciudadanía" y una nueva fase tras las consultas que más de un centenar de municipios vascos han desarrollado hasta la fecha.

La movilización, en la que se han visto numerosas ikurrinas y banderas catalanas, ha contado con la presencia de representantes de la coalición soberanista EH Bildu, entre los que estaban su portavoz parlamentaria Maddalen Iriarte, y las parlamentarias Jasone Agirre y Jone Goirizelaia, así como el secretario general adjunto de LAB, Igor Arroyo, entre otros.

OMNIUM CULTURAL

También ha asistido el presidente de Omnium Cultural de Cataluña, Jordi Cuixart, quien ha felicitado a los organizadores de la movilización y ha mostrado el afecto de los catalanes por el pueblo vasco. "Es un orgullo tomar la palabra en esta movilización por el derecho a decidir del pueblo vasco con quien nos unen lazos de amistad. Gracias por tantos años de apoyo y calor", ha sostenido.

Tras afirmar que en un país normal no hay democracia sin debate ni participación, ha incidido en que ha llegado la hora de "avanzar hacia el ejercicio del derecho a la autodeterminación". "Os dirán que ahora no toca y que es demasiado difícil, que pone en peligro muchas cosas, pero no es verdad, os están engañando. Una sociedad madura debe poder votar en libertad, decidir cómo, cuándo y con quién quiere gobernarse sin ningún tipo de coacción", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que Cataluña decidirá el próximo 1 de octubre si quiere una república catalana o una monarquía española, y ha incidido en que el pueblo catalán "votará y esto no hay quién lo pare". "Un referéndum es la solución pacífica a un conflicto político", ha expresado.

Asimismo, ha criticado que el Estado español solo ofrece "portazos, insultos y vejaciones con un no a todo". "Ni quieren ni pueden. Pues en Cataluña podemos y queremos porque es imposible mantener este tsunami democrático", ha resaltado.

Además, ha animado a los vascos a seguir dando pasos y ha recalcado que la diversidad debe ser "la principal arma". "Mucho coraje en el camino hacia la libertad", ha finalizado.

Desde Gure Esku Dago han valorado por su parte la participación de miles de personas que muestra "las voluntades y compromisos logrados en los últimos cuatro años en favor del derecho a decidir".

"CAMINO SIN RETORNO"

En declaraciones a los presentes, Zelai Nicolás ha felicitado a los catalanes por "el camino sin retorno emprendido" y ha resaltado que "es la hora de las urnas". Además, ha defendido que, en el caso vasco, Euskadi ya "está preparada para decidir".

"Estamos en un nuevo contexto político y social. Si algo hemos logrado es la normalidad. Estamos conquistando espacios comunes para abordar el debate sobre el derecho a decidir nuestro futuro. Queremos decidir por nosotros mismos y participar en la construcción de un futuro común", ha añadido.

Tras indicar que lo único imposible es "aquello que no se intenta", desde Gure Esku Dago han incidido en que miles de ciudadanos han expresado este sábado en Bilbao que están preparados para decidir.

Para lograrlo, han reconocido que será necesario desatar "los nudos" y buscar "espacios de encuentro y acuerdo". En este contexto, han presentado el denominado 'pacto ciudadano', "el texto que plasmará los deseos de la ciudadanía". "Es el primer paso para hacer realidad los sueños. Tomando como base la voluntad ciudadana se completará el pacto entre todos tras partir de una base común", ha descrito.

Entre los compromisos que Gure Esku Dago ha asumido, está el de "crear y desarrollar las condiciones necesarias para decidir". "Y junto con los actores e instituciones, el compromiso de participar y hacer aportaciones hasta que decidamos nuestro futuro de forma libre y democrática", han indicado.

El segundo de los compromisos pasará por "impulsar un debate público, plural y transparente" y para ello se comprometen a impulsar la participación de la sociedad en el mismo. "Es necesario organizar y poner a disposición de la ciudadanía instrumentos eficaces" para decidir el estatus político "directamente, sin renunciar a ninguna opción", han finalizado.