Millo acusa a la Generalitat de "malgastar" el dinero con el encargo de las urnas

El delegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo, ha acusado a la Generalitat de "malgastar" el dinero público tras el acuerdo del Govern de activar el encargo de urnas y ha asegurado que el referéndum no se celebrará.

"No tengo constancia oficial de que el gobierno de la Generalitat haya autorizado este gasto pero, si se confirmara, sería una constatación más de su política errática en materia de gasto público", ha dicho Millo en declaraciones a los medios de comunicación tras un acto en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El delegado del Gobierno ha apuntado que "dedicar dinero público, que es dinero de todos, a un gasto innecesario, inútil y destinado a actividades que no se acabarán llevando a cabo es claramente una muy mala manera de gastar el dinero público".

Ha añadido que la Generalitat debería gastar su dinero en "atender las necesidades que tienen los catalanes y no para tirarlo en gastos que no sirven para nada y que no responden a ninguna necesidad".

Millo ha reiterado que el referéndum independentista no se llevará a cabo "jamás", aunque el gobierno catalán proceda a encargar la compra de urnas.