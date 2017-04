Munté pide a Santamaría aprovechar su visita para captar el "clamor" a favor del referéndum

Etiquetas

Afea "negligencia" del Gobierno central con los Juegos Mediterráneos de Tarragona

La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, ha pedido a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que aproveche su nueva visita este martes a Cataluña para "captar el ambiente y el auténtico clamor y la voluntad mayoritaria" de los catalanes a favor de la celebración de un referéndum.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, en relación a los varios actos de la vicepresidenta en Catalunya, como el convenio firmado en Tarragona por los Juegos del Mediterráneo y el posterior almuerzo en el torneo de tenis Barcelona Open Banc Sabadell y al que también asiste el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Munté ha explicado que este almuerzo tiene un carácter privado y es a iniciativa de los organizadores del torneo, no de los dos respectivos gobiernos, y no ha querido aventurar los resultados de este encuentro: "He aprendido a no hablar de aquello donde no he participado".

Aunque no lo ha mencionado explícitamente, la portavoz generó meses atrás una fuerte polémica cuando desde el atril de la sala de prensa de la Generalitat negó que hubiera habido una reunión entre el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el del Gobierno, Mariano Rajoy, y el día siguiente trascendió que sí había existido.

Sobre el encuentro entre Santamaría y Puigdemont de este miércoles ha manifestado que es un "almuerzo informal" que no conlleva reuniones adicionales entre el Gobierno central y la Generalitat, y no ha querido entrar en vaticinios sobre el contenido del mismo.

SANT JORDI Y LOS JUEGOS

Antes desplazarse a Barcelona para participar en este almuerzo, la vicepresidenta ha ido a Tarragona para firmar el compromiso del Gobierno central con la celebración de los Juegos Mediterráneos, ya que su aportación económica es clave para que se celebren.

Munté ha recordado que los Juegos tenían que celebrarse este verano y tuvieron que aplazarse para el 2018 por falta de dinero, y ha atribuido este retraso a la "negligencia" del Gobierno central, que ha esperado que en esta ocasión no se vuelva a producir.

La Generalitat pide al Gobierno que certifique la transferencia de recursos a los Juegos más allá de vincularlos a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado y anunciar su compromiso "una y otra vez".

Santamaría ya viajó el viernes pasado a Cataluña para participar en un acto para promover la candidatura de Sant Jordi como patrimonio inmaterial de la Unesco, y Munté ha criticado que fue "un intento de apropiación de una Diada donde la lengua y la cultura son los protagonistas".