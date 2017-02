Munté insiste en que el referéndum se hará con garantías jurídicas y democráticas

Etiquetas

Pedret (PSC) le reprocha que esa es una respuesta insuficiente a cómo se va a celebrar

La consellera de Presidencia y portavoz del Govern, Neus Munté, ha contestado al portavoz adjunto del PSC en el Parlament, Ferran Pedret, que el referéndum se hará "con garantías jurídicas y democráticas".

Lo ha hecho en el pleno del Parlament, en una interpelación del PSC en la que se ha reprochado a la portavoz que el Govern que responda "con frases esquivas e insuficientes" a preguntas de la oposición sobre los pasos que está siguiendo el Govern para celebrar el referéndum pactado o unilateral, y para alcanzar la independencia.

En concreto, Pedret le ha recordado que han solicitado la documentación de las entidades a las que se ha dirigido el Govern para que les asesoren en el camino hacia el Estado propio; escritos que nunca han recibido: "O no existen o no nos lo quieren dar. Lo segundo sería grave, lo primero curioso".

A Pedret no le encaja que el Govern afirme que ese asesoramiento no exista: "Dicen que no se han encargado informes y los vemos muy seguros de que podrán hacerlo sin disponer de asesoramiento".

Munté ha replicado que la labor que hace el Institut d'Estudis de l'Autogovern, en muchas ocasiones, "no implica siempre la redacción de documentación escrita".

La portavoz del Govern ha insistido en que el compromiso es "referéndum o referéndum", por lo que ahora están en la fase de acordar la consulta con el Gobierno central.

En ese sentido, le ha recordado al diputado que el PSOE ha avalado la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno: "Tiene capacidad de influir en el Gobierno. Ustedes nos presionan a nosotros ¿Por qué no presionan también al Gobierno en Madrid?".