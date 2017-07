Nuet (CatComú) votará el 1-O aunque su partido cree que "no es un referéndum"

Etiquetas

El dirigente de Catalunya en Comú (CatComú) y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Joan Josep Nuet, ha anunciado este lunes que acudirá a votar el 1 de octubre aunque su partido considera que "no es un referéndum".

En una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press, ha insistido que su partido entiende esta votación como una movilización y no como un referéndum, pero esto no significa que no vote: "Nosotros no vamos a observar esto desde el sofá".

Ha explicado que es partidario de que los catalanes puedan ir a votar el 1 de octubre aunque el Tribunal Constitucional (TC) dictamine eventualmente que el referéndum que la Generalitat prevé convocar es ilegal.

"Muchas cosas de la política tal vez no están en la Constitución, y la historia y las leyes se cambian desde la movilización", ha argumentado Nuet, que se enfrenta a un proceso judicial por haber avalado el debate de varias iniciativas soberanistas en el Parlament.

"BIENVENIDA LA AMBIGÜEDAD"

Nuet ha negado que su partido, los 'comuns', sean ambiguos con el 1 de octubre, y ha afirmado que son "una fotografía de la Catalunya real", donde conviven personas que quieren votar y las que no.

"Si somos ambiguos como nuestro pueblo, bienvenida esta ambigüedad", ha zanjado, defendiendo que la posición del partido no es la misma que la del PP, que rechaza de plano el 1-O.

Ha criticado al Gobierno central por "hacer oídos sordos" ante la demanda catalana de votar, y ha vaticinado que el 1-O es imparable aunque el Estado trate de poner trabas.