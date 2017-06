Nuet (SíQueEsPot) sobre el referéndum: "Estaremos en la trinchera buena"

Etiquetas

El secretario tercero de la Mesa y diputado de SíQueEsPot Joan Josep Nuet (EUiA) ha asegurado este martes que estarán "en la trinchera buena" en lo relativo al referéndum, pero piden que se haga bien.

"Querremos que esto se haga bien y seremos críticos, pero esto no significa que estaremos en la otra trinchera. Estaremos en la trinchera buena, pero aquí hay muchos espacios y matices, y esto es bueno", ha recalcado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa press.

Tras admitir que no sabe aún si votará en el referéndum, ha apuntado que el 1 de octubre no se quedará en casa y por la noche es posible que abra una botella de cava que le regaló la ANC si la jornada sirve para "dar una patada al PP".

Pese a destacar que no se volverá independentista, "aunque esto no se sabe nunca", ha asegurado que en la Catalunya que sueña los independentistas y los que no lo son hacen buena pareja y pueden ir juntos en el camino que recorren actualmente.

"Estamos legitimados para hacer un referéndum como pueblo y como país", ha defendido Nuet, que quiere también que todos los catalanes se sientan llamados a participar.

"Si permitimos que el PP arrase, arrasarán con todo el mundo, con los independentistas, con los demócratas, con los federalistas y no dejarán bicho vivo", ha vaticinado.