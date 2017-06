El PDeCAT dice que "alguna legalidad dará cobertura" al referéndum en Cataluña, donde "para nada" habrá comicios pronto

Etiquetas

El diputado del PDeCAT Jordi Xuclá ha asegurado este miércoles que "alguna legalidad dará cobertura" al referéndum independentista en Cataluña, donde, a su juicio, no habrá "para nada" elecciones autonómicas próximamente.

"Lo que vamos a conocer en los próximos días es algo muy distinto de la lógica de elecciones", ha explicado Xuclá en una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, haciendo referencia a la fecha y la pregunta del referéndum que fijará el Gobierno catalán.

Además, el diputado catalán ha avisado de que, aunque el Ejecutivo de Mariano Rajoy diga que "va a caer el peso de la ley y se atacará a los que tomen la iniciativa", el proceso independentista seguirá. "Se pueden inhabilitar más personas, pero el asunto queda vivo", ha añadido.

CAMERON TUVO UN "DETALLE" CON ESCOCIA

Por otro lado, Xuclá ha comparado el proceso de Cataluña con el de Escocia, cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, permitió la celebración de un referéndum para decidir sobre la salida de la nación del Reino Unido.

"Si hay acuerdo (entre Rajoy y Puigdemont) se puede expresar en el Parlamento de Cataluña y en el español. Cameron tuvo incluso el detalle de ir a Edimburgo", ha opinado, insistiendo en que los mandatarios de ambos gobiernos fueron capaces de ponerse de acuerdo.

Siguiendo con las comparaciones, Xuclá ha lamentado que "la mayoría de la mesa del Parlamento catalán esté en los tribunales por haber permitido un debate", algo que no sucedió cuando el Parlamento navarro aprobó una moción para debatir entre monarquía o república. "Con este criterio la Mesa de Navarra tendría que tener unas consecuencias legales por haber permitido el debate", ha aseverado.

A su juicio, la independencia catalana "es una demanda sostenida en el tiempo que había que encauzar, pero dos no bailan si uno no quiere". "Y el tango es cosa de dos, o eso dicen", ha espetado. Con todo, Xuclá cree que "si el pacto no es posible, habrá que tomar alguna otra medida" para lograr su objetivo.