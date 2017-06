PSOE. LAMBÁN ALERTA DE POSIBLES “CONFUSIONES” AL INTERPRETAR LA APUESTA POR LA PLURINACIONALIDAD

Etiquetas

- Reconoce que le preocupa que el PSOE pueda dar la “imagen” de que el compromiso con la unidad de España “es matizable”. El presidente de Aragón, Javier Lambán, avisó este domingo de que los socialistas deberán tener “mucho cuidado” para que en el debate político “nadie malinterprete lo que significa la plurinacionalidad” porque “puede ser interesante desde el punto de vista intelectual pero desde el político puede inducir a confusiones”.Lambán se expresó en declaraciones a los periodistas a su llegada al 39 Congreso Federal del PSOE, el día en el que los delegados votaron la elección de los órganos de dirección del partido, después de que ayer el proyecto político aprobado apostase por impulsar una reforma "federal" de la Constitución para "perfeccionar el reconocimiento del carácter plurinacional del Estado".Así quedó recogido en el texto político aprobado en comisión y ratificado en el Plenario, según explicó ante los delegados la futura presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que precisó además que esa apuesta es "perfectamente compatible con la integridad del Estado español y con la soberanía de todo el pueblo de España". "Refleja nuestra diversidad", apuntó. Preguntado si se siente cómo con este punto, Lambán dijo que “tal y como están las cosas en este país introducir matices sobre la unidad nacional puede ser interesante desde el punto de vista intelectual, pero desde el político puede inducir a confusiones y, en este momento, confusiones a la ciudadanía cuantas menos, mejor”. “Si he de serles sinceros, a mí no es una cuestión (la plurinacionalidad) que me parezca relevante. Creo que no debería haberse planteado directamente en este Congreso, pero respeto absolutamente la voluntad de la mayoría de los militantes y lo único que le pediría al secretario general es que tenemos que tener mucho cuidado para que no sea malinterpretado en el debate político que nos va a ocupar en próximos meses”, expuso.En cualquier caso, Lambán recordó que Pedro Sánchez “ha dejado absolutamente claro” que el compromiso con la unidad de España del PSOE “no es matizable” y que este partido reconoce la soberanía nacional de manera “tan rotunda” como la ha hecho “siempre”.Lambán aplicó el mismo razonamiento al debate sobre la III República, aunque en este caso el PSOE apostó por “fortalecer los valores republicanos” pero frenando el referéndum sobre el modelo de Estado que reclamaban desde Juventudes Socialistas.