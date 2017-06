El PP, sobre el referéndum catalán: "Lo que valen son las decisiones que tienen valor político y jurídico"

Etiquetas

El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha dicho este jueves que "es muy importante hacer declaraciones públicas" por parte del Gobierno catalán en relación al referéndum, pero que "lo que valen son las decisiones que tienen valor político y jurídico".

En una entrevista en 'Los Desayunos de TVE', recogida por Europa Press, Maíllo ha asegurado que el Gobierno de Mariano Rajoy estará "muy atento" a las decisiones que tomará el Ejecutivo catalán, especialmente a la fecha y pregunta del referéndum, que se anunciará presumiblemente este fin de semana.

"No se cuál va a ser la pregunta ni si es mañana cuando se determina. Parece que no van a firmar nada. La pregunta no la sabemos, pero la respuesta está clara: no va a haber referéndum ilegal en Cataluña", ha espetado.

El dirigente 'popular' ha asegurado que esa es la "única respuesta" que darán al presidente catalán, Carles Puigdemont, y que los españoles tienen que tener "tranquilidad" porque no se va a "poner en cuestión la igualdad" de los ciudadanos.

"Siempre vamos a actuar dentro de la Constitución y las leyes", ha aseverado Maíllo, para después señalar que España "es un Estado de derecho y tiene la obligación de cumplir las leyes cualquier representante público", en especial los funcionarios de la Generalitat.