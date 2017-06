El PSC cree que Puigdemont no quiere dialogar si acude al Congreso tras poner fecha al referéndum

Etiquetas

Salvador Illa: "Una persona que tiene una sincera voluntad de dialogar no dice esto"

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya propuesto en una entrevista ir al Congreso de los Diputados a debatir sobre el referéndum con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, una vez fijada una fecha y una pregunta: "Demuestra de una forma muy clara la falta de voluntad de dialogar".

"Una persona que tiene una sincera voluntad de dialogar no dice esto", ha asegurado Illa en declaraciones a Europa Press este domingo, y ha insistido en que la solución a la situación política actual se basa, para los socialistas, en el diálogo, la negociación y el pacto.

Sobre la respuesta de la Comisión de Venecia a la misiva remitida por Puigdemont en la que planteó al organismo su voluntad de convocar un referéndum en Cataluña, ha defendido que "es una carta corta de dos párrafos y la interpretación es bastante clara".

"Dice que no se puede hacer nada, ningún referéndum, si no es de acuerdo con la Constitución y las leyes, por tanto no se puede hacer un referéndum unilateral e ilegal", ha destacado el dirigente socialista.

No obstante, Puigdemont dijo el sábado que la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho --nombre oficial de la Comisión de Venecia-- avala la posición de la Generalitat e insta de forma implícita al Gobierno central a negociar una consulta.