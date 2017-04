El PSOE asegura que las "graves irregularidades democráticas" del referéndum turco "deslegitiman" la victoria de Erdogan

Etiquetas

El responsable de Política Exterior y Unión Europea de la Comisión Gestora del PSOE, Ricardo Cortés Lastra, ha asegurado este lunes que el informe preliminar de la misión internacional de observación OSCE/ODHIR del referéndum constitucional de Turquía ha confirmado sus "peores sospechas", ya que constata las "graves irregularidades democráticas" en las que se ha incurrido en el proceso y que "deslegitiman" la victoria de Erdogan.

La oposición turca, tras denunciar estas irregularidades, ha solicitado ya un recuento del 60 de los votos y ha amenazado con llevar el asunto hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) si fuera necesario.

Por su parte, Cortés Lastra ha señalado que, "para empezar", el referéndum, cuyos resultados han concedido la victoria al 'sí' con el 51 por ciento de los votos, se realizó bajo un "estado de emergencia que ha restringido fuertemente libertades imprescindibles para ejercer el voto con garantías".

Asimismo, el socialista ha defendido que los dos bandos de la campaña no disfrutaron de las mismas oportunidades, "no solo por el apabullante control gubernamental de los medios de comunicación, sino también porque incluso destacadas figuras públicas en favor del no, desde periodistas hasta políticos, están en estos momentos en prisión, incluido el líder del segundo partido de la oposición, Selahattin Demirtas".

Por otro lado, ha calificado como "increíble" la decisión, "justo antes de empezar el recuento", del máximo órgano electoral de aceptar como válidas papeletas sin sello, contraviniendo la propia ley electoral turca, lo que, ha apuntado, el propio informe de los observadores internacionales destaca.

En este sentido, Cortés Lastra ha afirmado "comprender y apoyar" la decisión de los partidos de la oposición de impugnar los resultados, "dadas las escasas garantías democráticas de todo el proceso". Ha asegurado además que estas "graves irregularidades" deslegitiman profundamente la victoria de Erdogan.

El también diputado ha sostenido que el presidente turco "no puede pretender usar los reñidos resultados de este referéndum para acabar con la democracia parlamentaria en Turquía e instaurar en su lugar un régimen autocrático hecho a su medida, que irremediablemente aparta a Turquía de su camino hacia la Unión Europea".

Ha alabado por último el "enorme trabajo" y la "gran capacidad de resistencia", "en condiciones tremendamente difíciles", de todos aquellos que "defienden la democracia" en Turquía. "Los socialistas españoles estaremos siempre apoyándoles, porque sus anhelos son también los nuestros", ha añadido.