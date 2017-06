El PSOE responde a Guardiola: "nadie se cree que España es un régimen autoritario"

Etiquetas

El PSOE ha respondido este lunes al exjugador y exentrenador del FC Barcelona Josep Guardiola que "nadie se cree" que España, un "Estado democrático", sea un "régimen autoritario", como denuncia el actual míster del Manchester City.

El portavoz parlamentario provisional del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha atribuido las polémicas declaraciones de Guardiola a que quizá "no conoce ningún régimen autoritario o no tiene memoria de lo que fue un régimen autoritario en este país". "Algunos tenemos memoria, incluso corta, pero alguna. Y me parece ofensiva esa comparación", ha denunciado en declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso de los Diputados.

En opinión de Ábalos, los comentarios de Guardiola suponen "frivolizar" con lo que representa de verdad un régimen autoritario. El representante socialista ha recordado al entrenador catalán que "no hay democracia sin ley" y se ha mostrado convencido de que Guardiola, en lo que le atañe, cumple tanto las leyes catalanas como las españolas.

En un acto organizado este domingo en Barcelona por la ANC, Òmnium y la AMI para apoyar el referéndum con el lema 'Referéndum es democracia', Guardiola pidió apoyo a la comunidad internacional para que los catalanes puedan votar y afrontar "los abusos de un Estado autoritario".