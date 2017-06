El Parlamento de Navarra exige un referéndum para decidir entre Monarquía o República antes de la visita de los Reyes

Etiquetas

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado una declaración institucional en la que exige la convocatoria de un referéndum vinculante para que "la ciudadanía del Estado español decida entre Monarquía o República la forma de Estado que desea".

Este punto ha sido aprobado con los votos a favor de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E y el rechazo de UPN, PSN y PPN. El texto ha sido presentado por Izquierda-Ezkerra en la víspera de que los Reyes don Felipe y doña Letizia asistan este martes al acto de conmemoración del 25 aniversario de la designación del Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria (CNTA) de San Adrián como centro tecnológico de carácter nacional.

La propuesta de declaración presentada por I-E contenía dos puntos más que han sido rechazados, con los votos de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN, mientras que han votado a favor EH Bildu e I-E y Podemos se ha abstenido.

En estos epígrafes el proponente buscaba que el Parlamento foral rechazara la visita que el Rey Felipe VI y la Reina Letizia tienen previsto realizar a Navarra y que considerara que "ningún representante del Gobierno y Parlamento de Navarra deben participar en los actos convocados durante esta visita".

I-E: UN BOCHORNO PARA LA DEMOCRACIA"

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces, José Miguel Nuin, portavoz de I-E y proponente de la iniciativa, ha afirmado que no tiene "nada en contra" del CNTA, pero que les parece "un bochorno para la democracia española que no se permita a la ciudadanía elegir entre monarquía y república".

"Aquí hay que ser demócratas y Felipe VI no lo es, no es democracia que la jefatura del Estado sea propio de una familia, sería si lo hubiese decidido la ciudadanía", ha sostenido.

Por su parte, la parlamentaria de Podemos Laura Pérez ha explicado que su partido ha decidido en dos puntos de la declaración por "la sencilla razón de que este centro tecnológico, al cual Podemos ha apoyado en los Presupuestos Generales del Estado, es libre de invitar al que considere".

"Es obvio que nosotros defendemos que la Jefatura del Estado sea democráticamente elegida", ha remarcado Pérez, para quien "el actual monarca carece de legitimidad democrática". Preguntada por si le parece bien que la presidenta del Parlamento vaya a acudir al acto, ha afirmado que si "va a decirle que defendemos un referéndum podría ir yo también".

Por el contrario, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha criticado que mientras que Pérez habla de que los Reyes "no tienen legitimidad", Aznárez vaya a acudir al acto con los Reyes. "Que se aclaren. Me parece una incoherencia y una falta de respeto a la inteligencia del conjunto de los navarros", ha comentado.

También Ana Beltrán, del PPN, ha criticado "la incoherencia" de la presidenta del Parlamento foral por asistir al acto cuando su partido quiere que "desaparezca la monarquía". "Llama la atención que Podemos haya votado a favor de varios puntos, pero de repente han recibido una llamada y han tenido que modificar el voto", ha expuesto Beltrán.

Laura Pérez le ha replicado que "no hemos recibido ninguna llamada" y ha afirmado que "para empezar, yo no cojo el teléfono" en la Mesa y Junta. "Ha habido un debate interno y hemos decidido abstenernos y no votar en contra", ha zanjado.