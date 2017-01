Piqué dice que el Gobierno "no ha hecho pedagogía" en Catalunya y se ha limitado a los tribunales

Etiquetas

El exministro y expresidente del PP catalán Josep Piqué ha asegurado este miércoles que el Gobierno central "no ha hecho pedagogía" en Catalunya y se ha limitado a hacer frente al independentismo en los tribunales.

"Ante el desafío independentista, no se puede limitar únicamente a la vía jurídica. Es necesaria, pero no suficiente. Hay que convencer, pero sobre todo a quienes rechazando el independentismo, no se han sentido arropados en los últimos años", ha destacado en una entrevista de 'Crónica Global' recogida por Europa Press.

Asimismo, ha apostado por "rebatir con argumentos a quienes defienden la independencia. Nadie duda de que es necesario un nuevo sistema de financiación, más inversiones y un Corredor Mediterráneo".

Considera que "el nacionalismo lleva años de ventaja en pedagogía", especialmente en tres ámbitos: en el sistema educativo, en los medios de comunicación subvencionados y en lo que denomina como la desaparición del Estado en Catalunya.

"Quienes defienden las posturas contrarias se han centrado demasiado en el debate de la lengua, en lugar de hacerlo en los contenidos educativos", y han dejado que los símbolos españoles desaparecieran en Catalunya y que cuajara la idea de que se va contra los catalanes, hasta llegar a la actual propuesta de referéndum, ha argumentado.

Ha defendido el diálogo como importante y lógico para las relaciones entre el Estado y la Generalitat pero "con un límite: la soberanía y el futuro de España es cosa de todos".