Podem celebra que el Govern mantenga la vía del diálogo en el Pacte pel Referèndum

El secretario general de Podem, Albano-Dante Fachin, ha celebrado este martes que el Govern no dé por cerrada la vía del diálogo con el Gobierno para pactar un referéndum y que se avengan a seguir trabajando en el Pacte Nacional pel Referèndum para ello.

BARCELONA 20 (EUROPA PRESS)

Lo ha dicho en rueda de prensa después de la reunión de los partidos favorables al referéndum en la Generalitat a petición del presidente Carles Puigdemont, en la que le han pedido explícitamente que el Pacte pel Referèndum continúe.

"Lo hemos puesto sobre la mesa y ha sido bien acogido por el Govern y las formaciones", y también ha constatado en la reunión que ese encuentro no implica la disolución del Pacte.

Ha explicado que el viernes tiene una reunión con la plataforma unitaria a favor de la consulta y que en ese encuentro les transmitirán que el Govern ve con buenos ojos la continuidad de sus trabajos.

Podem ha acudido a la reunión de este lunes con la voluntad de escuchar los planes de Puigdemont para el referéndum que prevé para este año, aunque Fachin ha dejado claro que ese no es su escenario.

"Sobre la fecha no hay novedad. Estamos en la misma etapa del Debate de Política General en la que se dijo 'Referéndum o referéndum', y el Govern no ha concretado cómo hacerlo", por lo que ha concluido que la mejor manera de conseguir la consulta es trabajar conjuntamente.

Ha aclarado a los periodistas que no ha pedido a Puigdemont que fije ninguna fecha o pregunta para un referéndum unilateral: "Creemos que no existe tal cosa y además no es nuestro escenario. Cuando el Govern quiera hacer un anuncio en ese sentido, lo valoraremos, pero no podemos concretar una cosa que no compartimos".