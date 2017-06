Puigdemont avala la continuidad del Pacte pero mantiene su apuesta por la vía unilateral

Etiquetas

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha asegurado este martes que apuesta por la continuidad del Pacte Nacional pel Referéndum que demanda una consulta pactada con el Estado, pero ha precisado que esto no significa que renuncie a la vía unilateral.

Según fuentes del Govern consultadas por Europa Press, así lo ha explicado en la reunión que el Pacte ha celebrado este martes en el Parlament para abordar la negativa del Gobierno central a negociar un referéndum con la Generalitat.

El Pacte pel Referéndum es una plataforma que Puigdemont impulsó en diciembre de 2016 para reclamar una consulta pactada con el Estado, y este martes afrontaba la disyuntiva sobre si continuar sus trabajos o disolverse ante el rechazo del Gobierno central a negociar.

Puigdemont ha explicado que apuesta porque el Pacte no se disuelva, ya que no cerrará la puerta a negociar con el Estado hasta el último momento, pero ha mantenido que esto no frena la vía unilateral y anunciará la fecha y la pregunta de la consulta en "los próximos días".

"No cerramos la puerta a la negociación con el Estado, pero esto no frena la acción del Govern", ha asegurado el presidente catalán, que ha recordado las varias negativas que ha recibido en los últimos días del Gobierno central, entra ellas una carta del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En alusión al espacio político de los 'comuns', que lideran Xavier Domènech y Ada Colau, Puigdemont les ha advertido de que el Pacte no nació para "cambiar el Gobierno del Estado", ni para pedir a nadie que renuncie a sus opiniones.

Puigdemont también ha aprovechado su intervención para agradecer el trabajo que ha hecho el Comité Ejecutivo del Pacte, liderado por Joan Ignasi Elena, y que este martes ha anunciado que dejan sus cargos al considerar que ya han hecho el trabajo que se les encomendó.