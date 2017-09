Un conseller de Puigdemont no ve a los alcaldes contrarios al 1-O muy presionados y les recomienda "deportividad"

Etiquetas

Avisa de que la Guardia Civil persiguiendo "chorradas" como carteles del referéndum "alimenta el tópico de la España gris"

El conseller de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Cataluña, Santi Vila, cree que la presión "institucional y política" que han sufrido los alcaldes que se oponen a facilitar el referéndum del 1 de octubre es "perfectamente llevadera" y les ha animado a vivirla "con deportividad" siempre que no traspase la línea del respeto.

Durante su participación en Madrid en el Foro Next IBS, Vila ha reconocido que un conflicto como el que se está viviendo en Cataluña siempre genera "tensiones" de las que no hay que sentirse orgulloso. Sin embargo, no cree que los alcaldes que se oponen a ceder sus espacios municipales "estén especialmente presionados".

"Sería una exageración considerar que estos alcaldes no pueden salir a la calle. Hay que llevarlo con deportividad siempre que no traspase la línea del respeto. Un político es fogueado continuamente", ha insistido.

Vila ha garantizado que la Generalitat da amparo a todos los ediles y por tanto trabajará para que las únicas consecuencias que tenga su oposición al 1-O sean las derivadas de "las consecuencias políticas" de adoptar una decisión en contra del referéndum.

El conseller se ha definido como una persona "moderada" y, por lo tanto, ha emplazado a reflexionar sobre por qué alguien como él ha llegado a este punto, en el que hay una "agenda radical" con una sociedad "muy politizada".

CONFLICTO DE ORGANIZACIÓN Y REPARTO POLÍTICO

En este punto, cree que lo importante es la "moderación" y "no añadir más presión" a la situación porque el día después del referéndum "habrá que evaluar serenamente qué ha pasado". "Cómo la política da respuesta a estas inquietudes y cómo somos capaces de gestionar esta inquietud", ha explicado.

A su juicio, lo que no ayuda es la deriva judicial del conflicto ni ver a efectivos de la guardia civil "persiguiendo chorradas", como la incautación de más de 1,3 millones de carteles, dípticos y folletos sobre el referéndum. Al contrario, considera que esto "alimenta el tópico de la España gris" y supone un acto "violento y absolutamente innecesario".

Vila cree que Cataluña sufre un problema "objetivo" de financiación y además existe un conflicto de "organización y reparto del poder político". Para afrontarlos, los políticos deberían trabajar en una negociación "honesta y fiable" que permitiese canalizar la reivindicación de acudir a las urnas de los ciudadanos.

QUE NO AFECTE A LA ECONOMÍA

Tampoco cree que ayude en la resolución del problema la decisión del Ministerio de Hacienda de intervenir las cuentas de la Generalitat, que espera que no afecte a ningún proveedor, empleado público o ciudadano.

"En tal caso, será responsabilidad de la Generalitat y del Gobierno de Rajoy --ha avisado--. Hasta ahora hemos conseguido que la economía no se resienta en nada de este conflicto político. Deberíamos conjurarnos para que siga así".