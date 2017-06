Puigdemont pedirá por carta explicarse en el Congreso y "podría" firmar la convocatoria del referéndum en septiembre

Etiquetas

Enviará la misiva esta semana a Ana Pastor para preguntarle con qué mecanismo puede acudir a la Cámara para explicar lo que pasa en Cataluña

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, prevé posiblemente la firma del decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre a principios de septiembre, y cree que sería una "buena señal" que la firmara también el resto del Gobierno catalán.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press, ha calculado así que la firma de la convocatoria "podría ser a principios de septiembre".

Antes de ello, Puigdemont ha explicado que deberá aprobarse la ley de transitoriedad jurídica, lo que podría producirse durante la segunda quincena de agosto, y cuyo contenido explicarán a finales de junio o principios de julio con una campaña.

Según Puigdemont, en caso de que se considere necesario que el vicepresidente, Oriol Junqueras, firme la convocatoria también lo hará "sin ningún problema", y ha revelado que hay alcaldes y diputados que le han pedido poder hacer lo mismo, posibilidad que no excluyen.

Al preguntársele qué hará si el Tribunal Constitucional (TC) anula la convocatoria, ha afirmado que seguirá adelante con la organización del referéndum, y en caso de que le inhabiliten inmediatamente ha avisado de que el Estado entraría "en un terreno jurídicamente incierto".

SANTAMARÍA: "NO SE ENTERA"

Después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, haya avisado de que hay que prepararse para una estrategia de tensión, a Puigdemont le preocupa que haga este análisis "porque significa que no se entera de nada".

"¿A qué se ha dedicado esta señora? ¿Cómo es capaz de decir tantas inexactitudes y tergiversaciones en tan poco rato alguien que tiene encomendada la misión de interesarse por lo que pasa en Cataluña?", ha preguntado.

Para el presidente catalán, no puede ser que un Estado se sienta tensionado ante los que piden poner urnas: "A mí, me tensionan otras cosas, como que la Mesa deba responder ante la justicia por permitir un debate democrático".

CARTA AL CONGRESO

También ha explicado que esta semana enviará la carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, para pedirle con qué mecanismo puede acudir a la Cámara para explicar lo que pasa en Cataluña desde su punto de vista y escuchar el debate que se genere, pero no para proponer que se vote la demanda catalana.

"Lo único que no se ha votado es la propuesta española para Cataluña", ha subrayado Puigdemont, que también ha dado la bienvenida al PP a la 'campaña del no' por repartir folletos advirtiendo de que en una Cataluña independiente no se podrán pagar las pensiones, algo que considera grotesco teniendo en cuenta la gestión de ellas del Ejecutivo central.

FIGURA DEL REY

Según Puigdemont, desde su última reunión con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en enero, no han tenido más contactos al margen de los encuentros públicos que tienen en actos institucionales.

En relación al papel del Rey, ha asegurado que no habla con él de las relaciones entre Cataluña y el resto de España, y cree que como jefe del Estado debe mantener una actitud de "prudencia y equidistancia".