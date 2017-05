Puigdemont ve "impecable" la compra de urnas y recuerda que Andalucía hizo lo mismo

Etiquetas

Avala que JxSí y la CUP bloqueen la comisión Vidal: "Ya se han dado explicaciones"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sostenido este jueves que el proceso de compra de urnas para el referéndum que ha iniciado el Govern es "impecable", y ha dudado que se pueda impugnar porque Andalucía hizo un proceso de compra similar y no pasó nada, ha asegurado.

"La Fiscalía sabrá lo que hace. Tendrá que argumentarlo muy bien. Es un concurso público clavado al que hizo Andalucía. Escrupuloso con la ley. Supongo que el Consejo de Ministros decidirá si lo recurre. Saben que no hay base jurídica", ha concluido en un almuerzo-coloquio organizado por la entidad Sobirania i Justicia.

El presidente catalán también ha avalado que JxSí y la CUP hayan bloqueado la comisión de investigación sobre el caso Vidal que aspiraba a aclarar las polémicas declaraciones del exsenador dimitido de ERC Santi Vidal, una decisión que ha indignado a la oposición.

"Se han dado todas las explicaciones que se tenían que dar" sobre el caso Vidal, ha defendido, recordando que el se pronunció al respecto durante un pleno del Parlament y el vicepresidente Oriol Junqueras fue a la Cámara para participar en una comparecencia específica sobre el tema.

JxSí y la CUP bloquearon la comisión de investigación de el caso Vidal vetando todas las peticiones de comparecencia que formuló la oposición, y Puigdemont ha replicado que estos mismo partidos de la oposición han puesto trabas a otras comisiones, como la del proceso constituyente.

Así, el presidente catalán ha pedido a esos partidos que no den lecciones de parlamentarismo, ya que ellos intentaron que no se celebrara la comisión de estudio del proceso constituyente catalán llevándola ante el Tribunal Constitucional.

"Lo que no puede ser es que partidos que van al Constitucional, luego se quejen de que en el Parlament no se puede debatir. Si tienen ganas de debatir, que no vayan al Constitucional", ha concluido el presidente de la Generalitat.

LA NEUTRALIDAD DE LOS MOSSOS

Ha lamentado las palabras este miércoles del exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo, que propuso requisar y destruir las urnas y asumir el control de los Mossos d'Esquadra para frenar la celebración de un referéndum.

Puigdemont ha calificado de 'margallada' las declaraciones del exministro, y ha defendido la "neutralidad política" de la que siempre han hecho gala los mossos, una neutralidad que no tienen otras policías, que no ha detallado.

"Que obsesión de fijarse con los Mossos. Los Mossos no organizan ningún referéndum.Son servidores públicos que pueden tener opiniones personales, pero el ejercicio de su trabajo no tiene nada que ver con las opiniones políticas", ha sentenciado.

Puigdemont ha asegurado que está "más que garantizado" que los Mossos no actuarán al margen de la ley, y que responderán siempre a los poderes de los cuales dependen.