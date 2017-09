Puigdemont critica los intentos de frenar el referéndum y proclama: "Claro que votaremos"

Etiquetas

"¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos?"

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha enumerado este jueves todos los intentos del Estado de frenar el referéndum, y ha proclamado que no serán suficientes para frenar la votación del 1 de octubre sobre la independencia de Cataluña: "Claro que votaremos".

Lo ha dicho en el primer acto de la campaña electoral del referéndum que han protagonizado los partidos y las entidades soberanistas en el Tarraco Arena de Tarragona, donde ha reivindicado: en un eventual Estado catalán "no se prohibirán actos, no se perseguirán urnas ni papeletas, no se amenazarán alcaldes, ni se intimidarán medios que quieren informar: en Cataluña esto no lo haremos".

Puigdemont ha ironizado también sobre que el Gobierno central haya advertido de que este acto de campaña es un delito: "Dijeron que este acto no lo haríamos y no solo lo hemos hecho, sino que con la gente que hay fuera --del recinto que no ha podido entrar-- lo podríamos hacer dos veces. O tres, o las que hagan falta".

El presidente catalán ha hecho una intervención de apenas 10 minutos con un mensaje claro: el 1-O habrá colegios, urnas y papeletas pese a todas las trabas en contra e incluso sobrará material "que se tendrá que subastar" porque no se utilizará todo.

"¿Alguien cree sinceramente que el 1 de octubre no votaremos? ¿Qué país piensan que somos? ¿Qué gente piensan que somos los catalanes?", ha zanjado, y ha asegurado que el referéndum ya es un tema que está en la agenda del Departamento de Estado de EE.UU. y del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

Puigdemont incluso ha buscado el diálogo con el público a quien a preguntado: "¿Que creéis que pasará el 1 de octubre", a lo que ha recibido un '¡votaremos!' largamente aplaudido por los miles de asistentes al acto.

"NO CORTAMOS LA LUZ"

Ante las informaciones periodísticas que este jueves han apuntado que uno de los mecanismo contra el referéndum sería cortar la luz de los colegios electoral, Puigdemont ha replicado que "en Cataluña no se corta la luz en los colegios electorales ni en los hogares de familias vulnerables".

Los soberanistas consideran que la clave del referéndum es que haya una alta participación, y Puigdemont ha pedido ir a votar y coger una papeleta para combatir "a los que quieren dejar a oscuras" a los catalanes, en alusión al Gobierno de Mariano Rajoy.

También ha reclamado que se dé credibilidad a su apuesta por el referéndum y su convicción de que se hará, y ha recordado: "Dijeron que no haríamos una Ley del Referéndum y la hemos hecho. Dijeron que no habíamos de firmar el decreto de convocatoria y lo hemos firmado todos los miembros del Govern".