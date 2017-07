Puigdemont ratifica a Junqueras al frente del 1-O y no descarta cambiar el Govern

Etiquetas

La oposición le afea haber cesado a Baiget por "decir la verdad": que no habrá 1-O

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha abordado este miércoles los dos principales interrogantes que se habían instalado recientemente en la política catalana: el vicepresidente Oriol Junqueras sigue siendo el principal encargado del referéndum del 1-O, y que no descarta introducir nuevos cambios de consellers, aunque no de forma inminente.

Lo ha explicado en una intervención ante el pleno del Parlament, donde ha comparecido para explicar el cese del exconseller de Empresa y Conocimiento de la Generalitat Jordi Baiget, que se produjo la semana pasada tras expresar en público sus dudas de que sea viable celebrar un referéndum ante el rechazo frontal del Estado.

El presidente catalán ha defendido que destituir a Baiget entra dentro de sus potestades como presidente: "El presidente tiene el derecho de nombrar y cesar a los miembros del Govern", ha recordado, y ha argumentado que este cese se produjo por una pérdida de confianza.

El cese de Baiget abonó el debate sobre si existían otros consellers que tenían las mismas dudas sobre el referéndum y que, por lo tanto, también tenían posibilidades de salir del Govern, y Puigdemont no ha descartado nuevos cambios, aunque no de forma inminente.

"Lo volveré a hacer en el futuro en la legislatura actual si fuera necesario, que no lo es ahora mismo", ha zanjado Puigdemont, que ha pedido desdramatizar que se remodele el Govern en plena legislatura, ya que es algo que se ha hecho en los años 2004, 2006, 2008, 2011, 2013 y 2015 y con gobiernos de todos los colores.

Otra duda que existía es si Puigdemont tenía previsto nombrar a un conseller del 'referéndum' --sin este nombre explícito para evitar impugnaciones-- para que concentrara toda la operativa de la votación, y este miércoles el presidente catalán ha explicado que no lo tiene previsto.

Ha recordado que en el debate sobre su cuestión de confianza, en septiembre de 2016, ya dijo que el encargado era el vicepresidente, Oriol Junqueras, y esto no ha cambiado: "Claro que Junqueras tiene este encargo, y claro que lo está haciendo".

Así, a poco menos de tres meses del anunciado referéndum, la responsabilidad de la votación se mantiene en Junqueras, y Puigdemont encara el tramo decisivo con todos los consellers con los que empezó la legislatura menos uno: Jordi Baiget.

JUNQUERAS NO ES "SANTO"

El vicepresidente Junqueras también ha intervenido en la sesión matinal a instancias de una pregunta de Cs y ha defendido que todo el Govern tiene el mismo grado de compromiso a la hora de organizar el referéndum del 1 de octubre, por lo que rechaza que él sea el único exponente de este proyecto: "No tengo ninguna vocación de ser 'santo proceso'".

Cs le ha advertido a Junqueras de que organizar el referéndum puede suponer que algunos consellers se jueguen el patrimonio, y el vicepresidente le ha respondido que apuesta por la votación bajo cualquier circunstancia: "Somos republicanos, no patrimonialistas".

CESADO POR DECIR LA VERDAD

Todos los grupos de la oposición menos la CUP han coincidido en afear a Puigdemont que ha cesó a Baiget por decir "la verdad" y es que el referéndum del 1 de octubre no puede celebrarse porque es ilegal.

Así lo ha manifestado la líder de la oposición, Inés Arrimadas: "Usted no cesa a consellers cando no saben de la materia que están gestionando, cuando no solucionan los problemas. Los cesa por decir la verdad, por atreverse a decir en público lo que otros dicen en privado".

También el líder del PSC, Miquel Iceta, se ha pronunciado en este sentido considerando que se cesó al exconseller Jordi Baiget por "decir en voz alta lo que otros murmuran en voz baja": que el referéndum del 1 de octubre difícilmente se podrá hacer.

El líder de SíQueEsPot, Lluís Rabell, ha acusado a Puigdemont de cerrar "en falso la crisis de Govern" que supuso el cese de Baiget, porque considera que son mayoría los miembros del Govern que piensan como el exconseller.

El líder del PP catalán, Xavier García Albiol, ha asegurado que Puigdemont ha instaurado un 'régimen del miedo' entre los consellers: "La CUP señala y usted dispara", ha afirmado el popular, asegurando que Baiget tuvo la osadía de decir lo que otros piensan y que ahora no podrán por miedo.

La CUP ha sido el único partido de la oposición que ha aplaudido el cese de Baiget por dudar del referéndum, pero ha lamentado que el sustituto designado sea Santi Vila, ya que es "el destacado miembro antiCUP del Govern".