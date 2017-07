Rajoy pide a los ciudadanos que estén "tranquilos" porque el Gobierno "sabe lo que tiene que hacer" con Cataluña

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido este miércoles a los ciudadanos que estén "tranquilos" porque su Ejecutivo "sabe perfectamente lo que tiene que hacer" ante el referéndum de independencia que promueve el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para el 1 de octubre. Además, ha garantizado que no contribuirá a "esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos".

"Las declaraciones suben de tono, pero no por parte del Gobierno de España, que puedo asegurar que está muy tranquilo y ya ha dicho que de ninguna de las maneras va a autorizar el referéndum ni va a permitir que se celebre porque es claramente contrario a la ley, no lo apoya absolutamente nadie, no tiene ningún sentido y pretende que los demás no podamos opinar de lo que queremos que sea nuestro país", ha afirmado.

Así se ha pronunciado Rajoy, antes de abandonar el Congreso tras contestar las preguntas de control que le han formado los grupos de la oposición, al ser preguntado expresamente cómo va a evitar el Ejecutivo del PP el referéndum dado que las declaraciones suben de tono y quienes lo promueven no tienen intención de dar un paso atrás.

Tras insistir en que el referéndum no se va a celebrar "de ninguna de las maneras", Rajoy ha pedido a todos tranquilidad. "Le digo a todos, estense tranquilos. El Gobierno sabe perfectamente lo que tiene que hacer y no va a contribuir a esa subida de tono de las declaraciones que están haciendo algunos. Nosotros no", ha concluido.