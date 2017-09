Rajoy reitera que no habrá 1-O: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar"

Etiquetas

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha cerrado cualquier puerta a negociar la celebración de un referéndum en Cataluña y ha avisado al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, de que no lo podrá celebrar de forma unilateral, y ha añadido: "Nos van a obligar a lo que no queremos llegar".

"Lo digo con la misma serenidad que firmeza: no habrá referéndum", ha expuesto en una intervención ante la Junta directiva del PP catalán reunida de forma extraordinaria en Barcelona, donde ha advertido a Puigdemont de que cuanto más tarde en rectificar más grave serán las consecuencias.

Ha pedido que "no subestimen la fuerza de la democracia española" y ha defendido las actuaciones realizadas hasta ahora por la Fiscalía y los cuerpos policiales contra la consulta, además de asegurar que, hasta el referéndum, el Estado va a seguir actuando porque es su obligación, según ha dicho.

"La democracia española es muy fuerte. España es una gran nación", y ha asegurado que todas estas advertencias ya han sido comunicadas a la Generalitat, y ha lamentado que, aun así, sus dirigentes ha hecho caso omiso y siguen insistiendo en la consulta.

"Se lo hemos dicho. Están cometiendo un error y nos van a obligar a lo que no queremos llegar", ha advertido Rajoy, y ha asegurado que cualquier Estado democrático del entorno de España reaccionaría de la misma forma que lo está haciendo el Gobierno.

Ha negado la tesis de los soberanistas de que el referéndum cuenta con simpatías internacionales porque es un ejercicio democrático y ha proclamado: "Y tenemos a nuestro favor al mundo, no tienen ni un apoyo fuera de aquí".

Carta urgente

Tras la carta que le han enviado este viernes Puigdemont, Junqueras, Forcadell y la alcaldesa Colau instándole a negociar el 1-O, Rajoy ha asegurado que no puede dialogar sobre un referéndum así, ya que no puede "disponer de la soberanía nacional" porque está en manos de todos los españoles.

Rajoy ha acusado a Puigdemont de no haber querido nunca dialogar sobre una opción que no fuera convocar un referéndum, y se ha defendido que así no hay diálogo posible: "No hay ningún Estado que pueda aceptar una situación como la que aquí se está planteado. Sería una irresponsabilidad".

También ha reivindicado lo que ha hecho el Gobierno central hasta ahora: impugnar todos y cada uno de los decretos y leyes que ha impulsado el Parlament y el Govern para materializar la consulta, en resumen, "todas las legalidad que se cometieron".

"Han superado todo lo imaginable. Han intentado liquidar todas las normas de convivencia que nos hemos dado los españoles y utilizar para ello procedimientos claramente antidemocráticos", ha concluido, mostrándose muy crítico con el polémico pleno del Parlament del 6 y 7 de septiembre.

Radicalización

El presidente ha hecho un repaso cronológico de cómo Cataluña ha llegado a esta situación de "radicalización", situando como inicio la decisión del expresidente Artur Mas de avanzar los comicios en 2012 pensando que tendría mayoría absoluta para luego perder 12 escaños -pasó de 62 a 50-.

Considera que en ese momento empezó el viraje hacia este radicalismo que tuvo uno de sus puntos álgidos el 9 de noviembre de 2014 "con una pantomima que llamaron consulta", y ha lamentado que desde entonces solo ha hecho que empeorar.

El líder popular ha formulado un agradecimiento a su propio el partido, al PSOE y a Cs por la unidad que han demostrado contra el proceso soberanista "trabajando juntos en defensa de la nación española, la ley y los derechos de todos los ciudadanos".

Entre los asistentes a esta Junta directiva ha destacado también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Sanidad, Dolors Montserrat; el jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón; la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy; el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y el exministro Jorge Fernández Díaz.