Mas dice que Rajoy intoxica y desinforma a los catalanes para que no voten en el referéndum

Se pregunta si España no necesitará más a Cataluña que Cataluña a España

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado este martes al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "intoxicar y desinformar" a quienes le escuchaban en Sitges (Barcelona) en la reunión del Círculo de Economía cuando hablaba sobre las consecuencias del referéndum soberanista, con el objetivo de que no voten o voten que no.

"En Sitges, Rajoy y su ministro de Economía fueron en la línea de la desintoxicación y la desinformación", ha afirmado Mas en la Llotja de Lleida, donde ha clausurado la jornada 'Els empresaris volem saber', organizada por el Fòrum Empresarial Creiem en Cataluña.

"Con el miedo, quieren que la gente que tiene que ir a votar se asuste y acabe o no yendo o votando que no. Ellos prefieren que no vayáis a votar", ha aseverado el expresidente del Govern y presidente del PDeCAT.

Cataluña "no puede salir de la UE si el Estado español no la reconoce como Estado independiente y, si lo reconoce, ya se verá", ha agregado Mas ante los empresarios que han asistido al encuentro.

"Cuando Rajoy dice que Cataluña perderá PIB, o lo que es lo mismo, que seremos pobres como ratas, ¿no será que España necesita más a Cataluña que Cataluña a España?" ha aseverado Mas, preguntándoselo de manera retórica.