Rajoy sobre el referéndum: "Ni quiero, ni me lo creo, ni se va a producir"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha avisado este sábado desde Cataluña de que el referéndum de independencia no solo no es negociable, sino que no se celebrará bajo su mandato: "Ni quiero, ni me lo creo, ni siendo yo presidente se va a producir" En la clausura de las sesiones de la XXXIII Reunión del Círculo de Economía, ha insistido en que la Constitución no permite una operación política de estas características, y ha asegurado que la independencia de Cataluña tendría "consecuencias traumáticas" para los catalanes.